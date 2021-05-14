Сетевое издание|18+|Пятница|14 мая 2021|10:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Прекрасный май: под Пензой прошел сильный град

Печать

В четверг, 13 мая, в Пензенской области прошел град. О неурядицах, связанных с погодой, рассказали в социальных сетях жители нескольких населенных пунктов в Бессоновском районе.

«Вот такой прекрасный май в Лопуховке. Даже машины помяло», - поделился участник водительского интернет-сообщества.

К посту прикреплено фото градин впечатляющего размера (крупнее грецкого ореха) и несколько видеозаписей.

«Жестко», «Обалдеть», «Не повезло», - высказались участники группы. Один из них написал, что такой же град прошел в селе Никольском.

Пострадала и соседняя Степановка. Там, судя по фото, градины были меньшего размера - примерно с перепелиное яйцо.

Жители других населенных пунктов (в том числе Пензы) в комментариях порадовались, что туча обошла их стороной.

«Не дай бог. Я после прошлогоднего града машину не сделал», - посетовал житель области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пазелки пострадали. У меня поликорбанат пробило.

Гость||

14.05.2021 10:19|

Пазелки пострадали. У меня поликорбанат пробило.

Днище не пробило?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте