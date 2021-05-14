Прекрасный май: под Пензой прошел сильный град

14.05.2021 | 09:28

В четверг, 13 мая, в Пензенской области прошел град. О неурядицах, связанных с погодой, рассказали в социальных сетях жители нескольких населенных пунктов в Бессоновском районе.

«Вот такой прекрасный май в Лопуховке. Даже машины помяло», - поделился участник водительского интернет-сообщества.

К посту прикреплено фото градин впечатляющего размера (крупнее грецкого ореха) и несколько видеозаписей.

«Жестко», «Обалдеть», «Не повезло», - высказались участники группы. Один из них написал, что такой же град прошел в селе Никольском.

Пострадала и соседняя Степановка. Там, судя по фото, градины были меньшего размера - примерно с перепелиное яйцо.

Жители других населенных пунктов (в том числе Пензы) в комментариях порадовались, что туча обошла их стороной.

«Не дай бог. Я после прошлогоднего града машину не сделал», - посетовал житель области.