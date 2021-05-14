Прекрасный май: под Пензой прошел сильный град

В четверг, 13 мая, в Пензенской области прошел град. О неурядицах, связанных с погодой, рассказали в социальных сетях жители нескольких населенных пунктов в Бессоновском районе.
«Вот такой прекрасный май в Лопуховке. Даже машины помяло», - поделился участник водительского интернет-сообщества.
К посту прикреплено фото градин впечатляющего размера (крупнее грецкого ореха) и несколько видеозаписей.
«Жестко», «Обалдеть», «Не повезло», - высказались участники группы. Один из них написал, что такой же град прошел в селе Никольском.
Пострадала и соседняя Степановка. Там, судя по фото, градины были меньшего размера - примерно с перепелиное яйцо.
Жители других населенных пунктов (в том числе Пензы) в комментариях порадовались, что туча обошла их стороной.
«Не дай бог. Я после прошлогоднего града машину не сделал», - посетовал житель области.
Пазелки пострадали. У меня поликорбанат пробило.