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Общество

В Спасске памятник регионального значения пришел в запустение

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Администрация Спасского района не поддерживает объект культурного наследия в надлежащем техническом состоянии. К такому выводу пришла проверка, организованная прокуратурой.

Речь идет о здании высшего начального училища на Советской площади, 8. В 1988 году его признали памятником истории и культуры.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что училище пустует, у него нарушена система отопления, выбиты окна, покрытие стен осыпается, есть и другие дефекты.

Администрация, являющаяся собственником, не выделяет средств на содержание культурного объекта и не принимает мер к тому, чтобы здание не разрушалось и не ветшало.

«С целью устранения выявленных нарушений законодательства в администрацию Спасского района Пензенской области внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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Гость||

А до революции там не было церкви?

Гость||

А когда начнут приводить в порядок усадьбы купца Макарова в Беково, графа Воейкова в Каменке, князей Прозоровских-Голицыных в с.Зубрилово, графа Шереметева в Поиме... Всё разваливается и никому нет дела

Гость||

за региональным памятником должны следить в администрации района? почему так?

Имя: Гость
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