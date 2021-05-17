В Спасске памятник регионального значения пришел в запустение

17.05.2021 | 17:04

Администрация Спасского района не поддерживает объект культурного наследия в надлежащем техническом состоянии. К такому выводу пришла проверка, организованная прокуратурой.

Речь идет о здании высшего начального училища на Советской площади, 8. В 1988 году его признали памятником истории и культуры.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что училище пустует, у него нарушена система отопления, выбиты окна, покрытие стен осыпается, есть и другие дефекты.

Администрация, являющаяся собственником, не выделяет средств на содержание культурного объекта и не принимает мер к тому, чтобы здание не разрушалось и не ветшало.

«С целью устранения выявленных нарушений законодательства в администрацию Спасского района Пензенской области внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.