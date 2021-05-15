В Пензенской области за сутки выявлено еще 73 больных COVID-19

15.05.2021 | 11:20

В субботу, 15 мая, стало известно о 73 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наименьшее суточное число заболеваний на текущей неделе. 10 мая этот показатель равнялся 77, 11-го - 76, 12-го и 13-го - по 75, 14-го - 76.

Общее количество заболевших с начала эпидемии коронавирусной инфекции в регионе достигло 46 099. За все время выздоровело 43 477 человек, скончалось 720.

О последних пяти летальных исходах стало известно накануне. Умерли четыре женщины 1930, 1935, 1937 и 1949 года рождения и мужчина 1955-го.