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Общество

В Пензенской области за сутки выявлено еще 73 больных COVID-19

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В субботу, 15 мая, стало известно о 73 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наименьшее суточное число заболеваний на текущей неделе. 10 мая этот показатель равнялся 77, 11-го - 76, 12-го и 13-го - по 75, 14-го - 76.

Общее количество заболевших с начала эпидемии коронавирусной инфекции в регионе достигло 46 099. За все время выздоровело 43 477 человек, скончалось 720.

О последних пяти летальных исходах стало известно накануне. Умерли четыре женщины 1930, 1935, 1937 и 1949 года рождения и мужчина 1955-го.

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Гость||

К выборам победим эту страшную пандемию?

Гость||

А как же без ночи музеев,без этого нельзя жить и вирус не мешает

Гость||

penzainform.ru писал(a):

скончалось 720.
penzainform.ru писал(a):
четыре женщины 1930, 1935, 1937 и 1949 года рождения и мужчина 1955-го
Ну ни как не набирается пресловутая тысяча умерших. Но как появится эта цифра начнется крик о тысячах умерших от эпидемии. Хотя за это время от других болезней умерли десятки тысяч.

Года просто впечатляют, совсем еще юные ))) 1930, 1935, 1937 и 1949

Гость||

да китайцы на Марсе уже,а у нас всё вирус считают,дурдом

Гость||

Гость писал(a):

да китайцы на Марсе уже,а у нас
Они тоже научились у голливуда снимать романтические сериалы. Нельзя полететь туда чего нет. фейк это.

Гость||

С такими темпами и весь электорат может естественно убыть. Ктож до пеньков будет доползать????

Имя: Гость
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