Общее количество смертей от COVID-19 в области достигло 720

15.05.2021 | 10:10

В пятницу, 14 мая, стало известно о том, что от COVID-19 скончались еще пять жителей Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из жизни ушли четыре женщины 1930, 1935, 1937 и 1949 года рождения и мужчина 1955-го.

У всех пациентов имелись заболевания сердечно-сосудистой системы: хроническая ИБС, атеросклероз и другие. 85-летняя больная страдала желчнокаменной болезнью, мужчина и 83-летняя женщина - сахарным диабетом II типа, у двух человек (мужчины и 71-летней женщины) наблюдалось ожирение I степени.

Причиной смерти всех пятерых стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее количество пациентов, скончавшихся от этого заболевания, достигло 720.

В этот же день были выписаны 69 человек. Число выздоровевших с начала эпидемии в регионе достигло 43 477.