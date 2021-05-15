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Общество

Общее количество смертей от COVID-19 в области достигло 720

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В пятницу, 14 мая, стало известно о том, что от COVID-19 скончались еще пять жителей Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из жизни ушли четыре женщины 1930, 1935, 1937 и 1949 года рождения и мужчина 1955-го.

У всех пациентов имелись заболевания сердечно-сосудистой системы: хроническая ИБС, атеросклероз и другие. 85-летняя больная страдала желчнокаменной болезнью, мужчина и 83-летняя женщина - сахарным диабетом II типа, у двух человек (мужчины и 71-летней женщины) наблюдалось ожирение I степени.

Причиной смерти всех пятерых стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее количество пациентов, скончавшихся от этого заболевания, достигло 720.

В этот же день были выписаны 69 человек. Число выздоровевших с начала эпидемии в регионе достигло 43 477.

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Гость||

То по два, то по пять. Хватит дураков из людей делать.Никто вас не уважает.

Гость||

От не леченных или неправильно леченных они болезней умерли. Вот и все. И не причем тут вонючий политический вирус.

Гость||

Почему не пишите сколько умерло Единоросов от ковид?

Интересно ковид больше косит какие партии?

Гость||

Гость писал(a):

От не леченных или неправильно леченных они болезней умерли. Вот и все. И не причем тут вонючий политический вирус
Больной, вернитесь в палату.

Гость||

Постройте небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Д-р Шаффхаузен||

Что скажет на это исполняющий обязанности и его минздрав?

Гость||

Зачем эти новости , Вам приплачивают за это , когда статистика будет по онкологии ?

Гость||

В России смертность от ковида 4 %, так что всё нормально.Старикам не повезло, не дома умирали. Тяжко умирали.

Имя: Гость
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