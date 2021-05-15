Общее количество смертей от COVID-19 в области достигло 720

В пятницу, 14 мая, стало известно о том, что от COVID-19 скончались еще пять жителей Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Из жизни ушли четыре женщины 1930, 1935, 1937 и 1949 года рождения и мужчина 1955-го.
У всех пациентов имелись заболевания сердечно-сосудистой системы: хроническая ИБС, атеросклероз и другие. 85-летняя больная страдала желчнокаменной болезнью, мужчина и 83-летняя женщина - сахарным диабетом II типа, у двух человек (мужчины и 71-летней женщины) наблюдалось ожирение I степени.
Причиной смерти всех пятерых стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Общее количество пациентов, скончавшихся от этого заболевания, достигло 720.
В этот же день были выписаны 69 человек. Число выздоровевших с начала эпидемии в регионе достигло 43 477.
То по два, то по пять. Хватит дураков из людей делать.Никто вас не уважает.