14.05.2021 | 17:43

В пятницу, 14 мая, в Пензенской области стартовал автомобильный крестный ход с иконой Божией Матери «Избавительница от бед». Святыню сопровождают пятеро казаков.

«В каждом храме, куда прибывает икона, совершается молебен с акафистом», - пояснили в информационном отделе Пензенской епархии.

Автомобильный крестный ход продлится почти три недели.

14 мая икона побывала в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Городище, 15-го числа к 12:00 ее привезут в село Трофимовка Бессоновского района, в церковь Казанской иконы Божией Матери, к 14:00 - в храм Рождества Христова (село Кижеватово), к 16:15 - в церковь Новомучеников и исповедников Пензенских в поселке Монтажном.

16 мая «Избавительница от бед» прибудет в Пензу: в 8:00 - в Церковь Матроны Московской, в 15:00 - в Троицкий женский монастырь.

17 мая участники крестного хода посетят церковь Боголюбской иконы Божией Матери в Золотаревке Пензенского района (9:00), храм святого благоверного князя Александра Невского в Леонидовке (12:00) и церковь Николая Чудотворца в Ахунах (14:00).

18-го числа пензенцы смогут помолиться иконе в церкви Владимирской Иконы Божией Матери (11:00) и церкви Димитрия Донского (15:00) в областном центре.

19 мая казаки отправятся в церковь Пимена Угрешского в Алферьевке (9:00), церковь Николая Чудотворца в пензенской Терновке (12:00) и церковь Димитрия Солунского в Засечном (15:00).

20-го числа местом поклонения станут храм Петра и Февронии Муромских в Арбекове (11:00) и церковь Петра и Павла в том же микрорайоне (15:00). 21 мая увидеть икону можно будет в церкви Митрофана Воронежского (8:00) и Покровском архиерейском соборе (15:00) в Пензе, а 22-го - в Спасо-Преображенском мужском монастыре (13:00) в областном центре.

23 мая помолиться у иконы смогут жители Заречного - для этого к 8:00 нужно прийти в церковь Серафима Саровского.

24 мая в 9:00 святыню привезут в церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Веселовке, затем - в Успенский кафедральный собор. 25-го - в церковь Серафима Саровского (на улице К. Цеткин в Пензе), в Воскресенскую церковь (Урицкого, 139) и храм Михаила Архангела. Время уточняется.

С 26 мая по 2 июня икона также побывает в Грабове Бессоновского района, Лунине, Бессоновке, селах Васильевка, Константиновка и Саловка Пензенского района, Каменке, селе Головинщино Каменского района, Кевдо-Мельситове, Норовке, Верхнем и Нижнем Ломове, Вирге, Мокшане, Симбухове.