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Общество

В Пензе открыли памятник сподвижнику Иоанна Рижского

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Теперь гранитный крест обозначает место упокоения выдающегося человека. На Мироносицком кладбище города Пензы состоялось торжественное открытие памятника Игорю Беликову - известному общественному и церковному деятелю, адвокату, участнику Всероссийского поместного собора 1917-1918 года, сподвижника священномученика Иоанна Рижского.

«Очень многих адвокатов в то время расстреляли, посадили. Его талант позволил ему в этих условиях не просто выжить, но и еще активно работать. Поэтому на примере одного человека перед нами, по факту, целая эпоха», - рассказал доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

Могила Игоря Беликова находится в старинной части Мироносицкого погоста. К сожалению, многие захоронения там заброшены.

«За нас, конечно, очень стыдно, потому что могилы своих предков мы содержим в таком ужасном состоянии - в разрушенном, неухоженном. Я надеюсь, что все мы - и церковь, и общественность, и государство - приложим усилия к тому, чтобы это историческое кладбище (здесь все-таки похоронено много известных людей) было приведено в порядок», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Он пожелал, чтобы восстановление могилы Игоря Беликова стало залогом скорейшего возрождения одного из старейших некрополей Пензы.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

НУ ОТКРЫЛИ И ОТКРЫЛИ,,,ЗАЧЕМ НОВОСТИ ЦЕРКОВНЫЕ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ?

Сайт РПЦ есть или это навязывание религии?

Гость||

Лет 5-6 назад приятель привёз из Израиля,где храм Господень свечи и попросил меня поставить их на помин в церкви на Н-Западном кладбище.(сам он редко бывает в Пензе из-за работы). Я ничего не покупал в их церковной лавке,а прошёл к поминальному столу и хотел зажечь и поставить свечи.Но мне "культурно" без мата объяснили,что можно только их свечи ставить. Начал объяснять,что свечи из Храма гроба господня. В ответ услышал: Да хоть с Москвы...

Достал 2 т,р. что бы пожертвовать на храм и мне сразу показали где ящик для пожертвований.

Но я демонстративно передумал и отдал бомжу у церкви... Взгляд у работницы был просто адовый.

А свечи зажёг на могиле своих родственников и могиле родственников приятеля.

После этого больше не захожу в церковь,а просто подаю нищим и иду далее.

Гость||

Да, Мироносицкое кладбище в плачевном состоянии, грязь и разруха, а это почти центр города

Д-р Шаффхаузен||

А что нащот колокола Иоанна Белозерскава?

А ведь в этот храм привезут пояс Богородицы, а колокольный звон будет от отрешенного замполита и утратившего доверие нашего президента. С этим надо что то делать, господа служители церкви.

Гость||

Гость писал(a):

Лет 5-6 назад приятель привёз из Израиля,где храм Господень свечи и попросил меня поставить их на помин в церкви на Н-Западном кладбище.(сам он редко бывает в Пензе из-за работы). Я ничего не покупал в их церковной лавке,а прошёл к поминальному столу и хотел зажечь и поставить свечи.Но мне "культурно" без мата объяснили,что можно только их свечи ставить. Начал объяснять,что свечи из Храма гроба господня. В ответ услышал: Да хоть с Москвы...

Достал 2 т,р. что бы пожертвовать на храм и мне сразу показали где ящик для пожертвований.

Но я демонстративно передумал и отдал бомжу у церкви... Взгляд у работницы был просто адовый.

А свечи зажёг на могиле своих родственников и могиле родственников приятеля.

После этого больше не захожу в церковь,а просто подаю нищим и иду далее.

МОЛОДЕЦ, МУЖИК!!!!!!!!

Как все это знакомо. По этой же причине туда не хожу.

Гость||

На улице Леонова спиленные ветки тополей остались на газоне.

Скорее всего,из-за того,что попы украли деньги из бюджета,эти ветки так и сгниют там,где их спилили.

Гость||

Пусть джип свой продаст ирод и могилы восстановит

Имя: Гость
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