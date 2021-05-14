В Пензе открыли памятник сподвижнику Иоанна Рижского

14.05.2021 | 20:40

Теперь гранитный крест обозначает место упокоения выдающегося человека. На Мироносицком кладбище города Пензы состоялось торжественное открытие памятника Игорю Беликову - известному общественному и церковному деятелю, адвокату, участнику Всероссийского поместного собора 1917-1918 года, сподвижника священномученика Иоанна Рижского.

«Очень многих адвокатов в то время расстреляли, посадили. Его талант позволил ему в этих условиях не просто выжить, но и еще активно работать. Поэтому на примере одного человека перед нами, по факту, целая эпоха», - рассказал доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

Могила Игоря Беликова находится в старинной части Мироносицкого погоста. К сожалению, многие захоронения там заброшены.

«За нас, конечно, очень стыдно, потому что могилы своих предков мы содержим в таком ужасном состоянии - в разрушенном, неухоженном. Я надеюсь, что все мы - и церковь, и общественность, и государство - приложим усилия к тому, чтобы это историческое кладбище (здесь все-таки похоронено много известных людей) было приведено в порядок», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Он пожелал, чтобы восстановление могилы Игоря Беликова стало залогом скорейшего возрождения одного из старейших некрополей Пензы.