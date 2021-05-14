Оперштаб назвал города и районы области с новыми случаями COVID-19

14.05.2021 | 13:26

В пятницу, 14 мая, в региональном оперативном штабе рассказали, где в Пензенской области выявлены за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом (общим числом 76).

24 инфицированных - жители Пензы, 13 - Кузнецкого района, 7 - Мокшанского района.

6 пациентов живут в Заречном, по 3 - в Городищенском и Нижнеломовском районах, по 2 - в Вадинском, Земетчинском, Камешкирском, Никольском, Пензенском, Сосновоборском и Шемышейском, по 1 - в Лопатинском, Малосердобинском и Сердобском районах.

За сутки в области проведено обследование ПЦР-методом 2 449 человек.

В общей сложности с начала эпидемии в регионе подтверждено 46 026 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков находится 6 086 человек, снято с контроля 128 618. Тестирование прошло 70,19% населения области.