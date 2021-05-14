Большинство директоров пензенских школ получили за год более 1 млн

14.05.2021 | 14:53

Управление образования Пензы опубликовало сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год руководителей городских школ.

Так, директор классической гимназии № 1 имени В. Г. Белинского Этери Тер-Аракелян в минувшем году получила 1 млн 217 тыс. 325 рублей (в 2019-м - 1 млн 139 тыс. 847). Ей принадлежат две квартиры (70,2 и 42,2 кв. м).

Руководитель лицея современных технологий управления № 2 Валентина Щеглова задекларировала доход в размере 1 млн 553 тыс. 631 рубля (в 2019-м - 1 млн 505 тыс. 799). У нее по-прежнему нет собственности.

Директор лицея архитектуры и дизайна № 3 Алексей Горбунцов указал сумму в 805 тыс. 253 рубля (в 2019-м - 543 тыс. 795). Ему принадлежат 3/4 квартиры (68,6 кв. м) и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Руководитель гимназии № 4 Валерия Вишненкова получила за год 988 тыс. 476 рублей (в 2019-м - 917 тыс. 936). Она владеет 1/4 квартиры (43,8 кв. м).

Директор лингвистической гимназии № 6 Валентина Кашаева сообщила о доходе в сумме 1 млн 161 тыс. 909 рублей (в 2019-м - 1 млн 174 тыс. 39). В ее собственности - 1/2 квартиры (43,5 кв. м).

Руководитель школы № 7 Татьяна Попкова, занявшая пост 29 сентября 2020 года после смерти Аниты Благодеровой, получила 709 тыс. 441 рубль. Собственности у нее нет.

Директор школы № 8 имени Н. С. Павлушкина Светлана Грачева задекларировала доход в размере 851 тыс. 95 рублей (в 2019-м - 2 млн 792 тыс. 867). За ней числятся гараж (22,9 кв. м) и автомобиль Mitsubishi Outlander.

Руководитель школы № 9 Алексей Миронов сообщил о доходе в сумме 1 млн 157 тыс. 996 рублей (в 2019-м - 941 тыс. 605). Он владеет квартирой (35,7 кв. м).

Директор школы № 11 Светлана Симбирева получила за год 1 млн 153 тыс. 963 рубля (в 2019-м - 1 млн 20 тыс. 395). В ее собственности - квартира (57,9 кв. м), земельный участок (600 кв. м) и автомобиль Kia Rio.

Руководитель школы № 12 имени В. В. Тарасова Наталья Слепова указала в декларации сумму в 1 млн 26 тыс. 246 рублей (в 2019-м - 916 тыс. 936). Ей принадлежит квартира (25,7 кв. м).

Директор многопрофильной гимназии № 13 Елена Тымченко сообщила о доходе в размере 4 млн 191 тыс. 990 рублей (в 2019-м - 1 млн 478 тыс. 996). Она владеет квартирой (50,4 кв. м), 1/3 квартиры (53,1 кв. м), земельным участком (1 700 кв. м), баней (28 кв. м) и машиной Nissan Tiida.

Руководитель школы № 18 Людмила Колпашникова, принятая 7 апреля 2021 года, за 2020-й получила 742 тыс. 302 рубля. В ее собственности - квартира (52,8 кв. м).

Директор школы № 19 Светлана Дубовицкая, назначенная 15 февраля 2021 года, задекларировала сумму в 879 тыс. 970 рублей (в 2019-м, когда Дубовицкая руководила школой № 43, она получила 744 тыс. 314). Владеет 1/4 квартиры (51,6 кв. м), квартирой (29,4 кв. м) и автомобилем ВАЗ-2105.

Руководитель школы № 20 Ольга Лысова сообщила о доходе в размере 4 млн 89 тыс. 804 рубля (в 2019-м - 1 млн 227 тыс. 815). За ней числятся две квартиры (52,8 и 42,9 кв. м).

Директор школы № 25 имени В. П. Квышко Алексей Шкуров получил 992 тыс. 782 рубля (в 2019-м - 816 тыс. 285). Ему принадлежат квартира (51,6 кв. м), гараж (17,5 кв. м) и автомобиль Toyota Corolla.

Руководитель школы № 26 Светлана Осипова указала в документе сумму в 1 млн 225 тыс. 265 рублей (в 2019-м - 952 тыс. 409). Она владеет квартирой (44,2 кв. м).

Директор школы № 27 Елена Марина сообщила о доходе в размере 1 млн 342 тыс. 753 рубля (в 2019-м - 934 тыс. 10). В ее собственности - земельный участок под строительство гаража (40 кв. м), дачный участок (995 кв. м), дачный дом (37 кв. м), квартира (53,6 кв. м) и гараж (22,8 кв. м).

Руководитель школы № 28 Алексей Мирясов получил 997 тыс. 566 рублей (в 2019-м - 958 тыс. 75). Ему принадлежит 5/6 квартиры (53,8 кв. м) и машина Renault Sandero.

Директор финансово-экономического лицея № 29 Константин Уланов задекларировал сумму в 1 млн 376 тыс. 514 рублей (в 2019-м - 1 млн 186 тыс. 859). В его собственности - две квартиры (63,4 и 44,4 кв. м) и Audi Q3.

Руководитель школы № 30 Андрей Долов сообщил о доходе в размере 1 млн 447 тыс. 510 рублей (в 2019-м - 1 млн 36 тыс. 796). Он владеет жилым домом (113 кв. м), земельным участком (1 079 кв. м) и двумя автомобилями: Hyundai Santa Fe и Toyota Corolla.

Директор школы № 31 Марина Расулова получила 863 тыс. 634 рубля (в 2019-м - 747 тыс. 662). За ней числятся квартира (32,3 кв. м) и 1/4 квартиры (56 кв. м).

Руководитель школы № 32 Олег Синенков сообщил о доходе в сумме 2 млн 470 тыс. 787 рублей (в 2019-м - 1 млн 159 тыс. 200). Он владеет двумя квартирами (76,5 и 60,3 кв. м) и машиной Toyota RAV4.

Директор школы № 35 Галина Шадчнева указала в декларации сумму в 1 млн 241 тыс. 920 рублей (в 2019-м - 979 тыс. 421). Ей принадлежит дачный земельный участок (400 кв. м), участок (19,2 кв. м), дача (20 кв. м), две квартиры (57,9 и 37,3 кв. м), гараж (19,2 кв. м) и ВАЗ-2106.

Руководитель школы № 36 Елена Сафронова получила за год 1 млн 151 тыс. 991 рубль (в 2019-м - 1 млн 46 тыс. 186). В ее собственности - квартира (49,3 кв. м), гараж (21,3 кв. м), а также два авто - ВАЗ-2112 и Renault Megane.

Директор школы № 37 Ирина Агапова задекларировала сумму в 1 млн 791 тыс. 845 рублей (в 2019-м - 903 тыс. 725). Она владеет квартирой (86,1 кв. м) и машиной Renault Sandero.

Руководитель школы № 40 Ольга Бугреева сообщила о доходе в размере 1 млн 87 тыс. 951 рубля (в 2019-м - 771 тыс. 571). За ней числятся квартира (33,5 кв. м), дача (35,1 кв. м), земельный участок (400 кв. м), а также «Лада-Гранта».

Директор школы № 41 Раиса Сайфетдинова получила 1 млн 96 тыс. 158 рублей (в 2019-м - 759 тыс. 760). В ее собственности - земельный участок (1 500 кв. м), жилой дом (76,2 кв. м) и две квартиры (59,1 и 34,8 кв. м).

Руководитель гимназии № 42 Татьяна Сионова указала в документе сумму в 1 млн 7 тыс. 606 рублей (в 2019-м - 862 тыс. 490). У нее в собственности - только Renault Sandero.

Директор школы № 43 Сергей Канарейкин, занявший должность 2 марта 2021 года, задекларировал доход в размере 1 млн 129 тыс. 827 рублей. Он владеет земельным участком (400 кв. м), квартирой (45,6 кв. м), половина квартиры (48,8 кв. м) и Hyundai Creta.

Руководитель гимназии № 44 Александр Кистанов получил доход в размере 1 млн 237 тыс. 266 рублей (в 2019-м - 1 млн 192 тыс. 953). В его собственности - две квартиры (11,5 и 51 кв. м) и Renault Duster.

Директор кадетской школы № 46 Виктор Борисов сообщил о доходе в размере 1 млн 414 тыс. 954 рубля (в 2019-м - 899 тыс. 722). Ему принадлежит земельный участок (2 025 кв. м), квартира (79,5 кв. м) и Toyota RAV4.

Руководитель школы № 47 Нелли Шумилина задекларировала сумму 1 млн 204 тыс. 558 рублей (в 2019-м - 1 млн 22 тыс. 966). Она владеет двумя земельными участками (777 и 600 кв. м), жилым домом (92,9 кв. м), двумя квартирами (92,5 и 44,4 кв. м) и автомобилем Toyota RAV4.

Директор школы № 49 Алексей Паюк получил за год 1 млн 8 тыс. 804 рубля (в 2019-м - 755 тыс. 371). У него нет собственности.

Руководитель школы № 50 Юлия Жарко сообщила о доходе в сумме 835 тыс. 701 рубль (в 2019-м - 785 тыс. 415). Недвижимости и транспорта у нее также нет.

Директор школы № 51 Ольга Кулинская указала в декларации сумму в 1 млн 45 тыс. 707 рублей (в 2019-м - 935 тыс. 145). Она владеет земельным участком (950 кв. м), жилым домом (152,1), 1/2 квартиры (25,4 кв. м) и гаражом (33 кв. м).

Руководитель школы № 52 Сергей Пономарев получил 1 млн 65 тыс. 494 рубля (в 2019-м - 900 тыс. 651). Ему принадлежат 1/3 квартиры (72,6 кв. м) и автомобиль Renault Duster.

Директор гимназии № 53 Римма Наумова задекларировала 3 млн 84 тыс. 908 рублей (в 2019-м - 1 млн 559 тыс. 249). Она владеет двумя квартирами (62 и 56 кв. м) и машиной Kia Rio.

Руководитель лицея № 55 Елена Краличкина в 2020 году получила 1 млн 233 тыс. 490 (в 2019-м - 1 млн 175 тыс. 910). Собственности у нее нет.

Директор школы № 56 Наталья Переяслова сообщила о доходе в размере 1 млн 147 тыс. 791 рубль (в 2019-м - 1 млн 50 тыс. 930). Ей принадлежит только 1/2 гаража (21,1 кв. м).

Руководитель школы № 57 имени В. Х. Хохрякова Игорь Тельнов задекларировал доход в сумме 956 тыс. 26 рублей (в 2019-м - 929 тыс. 851). В его собственности - два земельных участка (1 008 и 26 кв. м), жилой дом (89,1 кв. м), квартира (38 кв. м), гараж (21,8 кв. м) и Nissan X-Trail.

Директор школы № 58 Дмитрий Филяев получил за год 851 тыс. 555 рублей (в 2019-м - 719 тыс. 503). За ним числится 1/2 квартиры (29,4 кв. м), 1/6 квартиры (62,4 кв. м) и УАЗ-31514.

Руководитель школы № 59 Инна Орлова указала в декларации сумму 1 млн 119 тыс. 939 рублей (в 2019-м - 1 млн 25 тыс. 296). Она владеет двумя квартирами (52,3 и 57,8 кв. м), частью участка (1 328 кв. м) и автомобилем Citroen C4.

Директор школы № 60 Ольга Чипчиу сообщила о доходе в размере 1 млн 353 тыс. 527 рублей (в 2019-м - 1 млн 161 тыс. 712). Ей принадлежит жилой дом (36,9 кв. м).

Руководитель школы 63 Елена Шорникова получила 1 млн 21 тыс. 120 рублей (в 2019-м - 979 тыс. 7). Ей принадлежат земельный участок (932 кв. м), жилой дом (70,8 кв. м), квартира (42,9 кв. м) и Hyundai Solaris.

Директор школы № 64 Ольга Чуб задекларировала доход в сумме 1 млн 67 тыс. 9 рублей (в 2019-м - 830 тыс. 470). Она владеет 2/3 квартиры (52,3 кв. м) и машиной «Лада-Гранта».

Руководитель школы № 65 Элина Маткова указала в декларации сумму в 1 млн 357 тыс. 697 рублей (в 2019-м - 1 млн 260 тыс. 847). Ей принадлежит квартира (75,6 кв. м).

Директор школы № 66 Ирина Авдонина получила за год 1 млн 495 тыс. 477 рублей (в 2019-м - 1 млн 550 тыс. 522). В ее собственности - квартира (51 кв. м), жилой дом (71,1 кв. м) и земельный участок (929 кв. м).

Руководитель школы № 67 Ирина Волчкова задекларировала доход в сумме 1 млн 20 тыс. 427 рублей (в 2019-м - 882 тыс. 65). За ней числятся 1/2 земельного участка (900 кв. м) и 1/2 жилого дома (71,6 кв. м), два участка (1 070 и 1 108 кв. м).

Директор школы № 68 Харис Курмаев указал в декларации сумму в 1 млн 320 тыс. 44 (в 2019-м - 1 млн 346 тыс. 997). Он владеет двумя квартирами (50,2 и 41,2 кв. м) и двумя автомобилями Toyota RAV4 (2013 и 2020 г. в.).

Руководитель школы № 69 Елена Пикарова получила в 2020-м 1 млн 334 тыс. 735 рублей (в 2019-м - 1 млн 63 тыс. 478). Ей принадлежит 1/3 квартиры (43,3 кв. м).

Директор кадетской школы по делам ГОЧС № 70 Евгений Выборнов сообщил о доходе в размере 1 млн 443 тыс. 441 рубля (в 2019-м - 1 млн 240 тыс. 238). В его собственности - 1/3 квартиры (61,4 кв. м), жилой дом (82,9 кв. м), земельный участок (1 569 кв. м) и Subaru Forester.

Руководитель школы № 71 Евгений Финкель задекларировал доход в сумме 1 млн 219 тыс. 836 рублей (в 2019-м - 1 млн 89 тыс. 357). Он владеет квартирой (64,2 кв. м).

Директор лицея информационных систем и технологий № 73 Вячеслав Копешкин получил 1 млн 587 тыс. 481 рубль (в 2019-м - 1 млн 168 тыс. 10). В его собственности - земельный участок (2 500 кв. м), жилой дом (145,6 кв. м), квартира (67,1 кв. м) и Toyota RAV4.

Руководитель школы № 74 Сергей Альчин получил 1 млн 681 тыс. 187 рублей (в 2019-м - 1 млн 561 тыс. 45). Он владеет дачным земельным участком (446 кв. м), дачным домом (25,3 кв. м), 1/4 квартиры (67,3 кв. м).

Директор школы № 75/62 Вячеслав Россеев сообщил о доходе в размере 1 млн 132 тыс. 829 рублей (в 2019-м - 917 тыс. 387). В его собственности - земельный участок (600 кв. м) и Toyota RAV4.

Руководитель школы № 76 Александр Ларин получил 1 млн 258 тыс. 714 рублей (в 2019-м - 1 млн 61 тыс. 209). Ему принадлежат две квартиры (60,8 и 47,3 кв. м).

Директор школы № 77 Юрий Прошкин задекларировал доход в сумме 1 млн 248 тыс. 570 рублей (в 2019-м - 1 млн 116 тыс. 534). Собственности нет.

Руководитель школы № 78 Юрий Каленов, принятый с 17 августа 2020 года (ранее он возглавлял гимназию во имя святителя Иннокентия Пензенского), отчитался о доходе в размере 1 млн 16 тыс. 267 рублей (в 2019-м - 658 тыс. 705). Он владеет только «Ладой-Грантой».

Директор гимназии «САН» Елена Мокшанцева получила 1 млн 786 тыс. 734 рубля (в 2019-м - 2 млн 24 тыс. 513). В ее собственности - земельный участок (1 146 кв. м), 1/2 земельного участка (4 000 кв. м), 1/2 жилого дома с хозпостройками (58,6 кв. м), 1/2 квартиры (30,9 кв. м), сарай (5,3 кв. м) и Honda CR-V.

Руководитель школы-интерната № 1 Елена Майская сообщила о доходе в размере 1 млн 752 тыс. 323 рубля (в 2019-м - 757 тыс. 422). Ей принадлежат квартира (53,7 кв. м), нежилое помещение (3,6 кв. м) и автомобиль Hyudai Сreta.

Директор гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского Елена Духанина, назначенная 1 сентября 2020 года, получила 486 тыс. 223 рубля. Она владеет квартирой (85,1 кв. м) и автомобилем Chevrolet Cruze.

Руководитель центра образования № 1 Ольга Бирюзова задекларировала доход в сумме 1 млн 378 тыс. 319 (в 2019-м - 1 млн 368 тыс. 407). Она владеет тремя квартирами (45,2, 36,5 и 63,8 кв. м).