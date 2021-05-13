В Пензенской области от укусов клещей пострадало почти 300 человек

13.05.2021 | 14:21

В Пензенской области за две недели зарегистрировали 210 случаев укуса клещом. Данные на четверг, 13 мая, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших - 66 детей до 14 лет.

Всего с начала сезона активности клещей за помощью к медикам обратился 291 житель региона, в том числе 94 ребенка.

В лаборатории на зараженность возбудителем иксодового клещевого боррелиоза проверили 289 членистоногих (220 – за две минувших недели), в 43 случаях (14,9%) результаты проб оказались положительными.

В области началась акарицидная обработка территорий. Прежде всего обезопасят летние оздоровительные учреждения, места массового отдыха населения. Качество работ обязательно проконтролируют.