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Общество

В Пензенской области от укусов клещей пострадало почти 300 человек

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В Пензенской области за две недели зарегистрировали 210 случаев укуса клещом. Данные на четверг, 13 мая, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших - 66 детей до 14 лет.

Всего с начала сезона активности клещей за помощью к медикам обратился 291 житель региона, в том числе 94 ребенка.

В лаборатории на зараженность возбудителем иксодового клещевого боррелиоза проверили 289 членистоногих (220 – за две минувших недели), в 43 случаях (14,9%) результаты проб оказались положительными.

В области началась акарицидная обработка территорий. Прежде всего обезопасят летние оздоровительные учреждения, места массового отдыха населения. Качество работ обязательно проконтролируют.

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Гость||

карантин по клещам будет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области за две недели зарегистрировали 210 случаев укуса клещом
Когда владельцы клещей(Минлесхоз) начнет выгуливать своих питомце в намордниках и на поводках? Почему не штрафуют?

Гость||

Опылять надо от клещей, а у нас все ращвалено и разворованно, тьфу!

Гость||

я и сам клещ

Имя: Гость
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