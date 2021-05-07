На Олимпийской аллее готовятся к обработке от клещей

07.05.2021 | 18:04

Генеральная зачистка перед акарицидной обработкой. На Олимпийской аллее готовятся к проведению мероприятий по уничтожению клещей. Прежде чем использовать яды, подавляющие активность паразитов, необходимо очистить территорию вдоль прогулочных и велодорожек.

«С 15 по 20 мая мы должны провести химическую обработку аллеи. Если будет дождь, то, конечно, мы не сможем обработать, сроки будут перенесены. Но пока мы в графике», - сообщила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Еще месяц назад в области были зарегистрированы первые пострадавшие от укусов клещей. Маленькое существо способно подорвать здоровье человека, поэтому врачи предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности при посещении лесных массивов, работы на дачных участках. Если все же членистоногое совершило свое коварное дело, следует обратиться к специалисту.

«На месте укуса появляется эритема, врачи хорошо это знают. Назначают обследование на клещевой боррелиоз. Если человека своевременно пролечат, все будет замечательно.

Что требуется от нашего населения? Если обнаружили клеща - обратиться к врачу. Нужно съездить в травмпункт, чтобы правильно сняли клеща, чтобы его не разорвали. В больнице его доставят на исследование. Если клещ будет положительный, значит, больному назначат профилактическое лечение», - рассказала врач-паразитолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» Ирина Табакаева.

В черте города одним из популярных мест отдыха пензенцев является Олимпийская аллея, площадь ее 108 гектаров. Сотрудники, следящие за состоянием территории, от укусов клещей не застрахованы, а вот от инфекций, передаваемых членистоногими, защищены.

«Те люди, которые находятся и работают постоянно в лесном массиве, должны быть привиты, поэтому у нас все работники привиты от клещевого боррелиоза», - отметила Елена Савельева.

Чтобы обезопасить посетителей аллеи, и предусмотрена акарицидная обработка территорий. Ее проведут в мае.