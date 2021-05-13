В Пензе выявили очередную маршрутку с неисправными тормозами

13.05.2021 | 16:19

В Пензе сотрудники ГИБДД эвакуировали маршрутное такси, представляющее опасность. Инцидент произошел во вторник, 11 мая, во время проведения операции «Технеисправность».

Около 13:00 в проезде Германа Титова правоохранители остановили маршрутку марки Citroen и проверили машину. Выяснилось, что у нее не работают тормоза.

«На водителя, мужчину 1971 года рождения, был составлен административный материал по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с технической неисправностью», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Маршрутку увезли на спецстоянку, шоферу грозит штраф в 500 рублей. Будет наказано и должностное лицо, допустившее выход на линию неисправной маршрутки. Составлен административный протокол, санкция статьи предусматривает штраф в 5 000 рублей.

В январе 2021 года при проведении мероприятия «Технеисправность» сотрудники Госавтоинспекции также нашли маршрутное такси с неработающими тормозами. Его остановили на Ладожской улице. Неисправность обнаружили, когда проверяли нормативную документацию и техническое состояние машины.