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Общество

В Пензе выявили очередную маршрутку с неисправными тормозами

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В Пензе сотрудники ГИБДД эвакуировали маршрутное такси, представляющее опасность. Инцидент произошел во вторник, 11 мая, во время проведения операции «Технеисправность».

Около 13:00 в проезде Германа Титова правоохранители остановили маршрутку марки Citroen и проверили машину. Выяснилось, что у нее не работают тормоза.

«На водителя, мужчину 1971 года рождения, был составлен административный материал по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с технической неисправностью», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Маршрутку увезли на спецстоянку, шоферу грозит штраф в 500 рублей. Будет наказано и должностное лицо, допустившее выход на линию неисправной маршрутки. Составлен административный протокол, санкция статьи предусматривает штраф в 5 000 рублей.

В январе 2021 года при проведении мероприятия «Технеисправность» сотрудники Госавтоинспекции также нашли маршрутное такси с неработающими тормозами. Его остановили на Ладожской улице. Неисправность обнаружили, когда проверяли нормативную документацию и техническое состояние машины.

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость||

номер маршрутки так и не сообщили, пассажиры должны знать экстремистов в лицо

Гость||

Гость писал(a):

номер маршрутки так и не сообщили, пассажиры должны знать экстремистов в лицо
penzainform.ru писал(a):
Около 13:00 в проезде Германа Титова правоохранители остановили маршрутку марки Citroen
Там только 17 маршрутки ходят.

Гость||

Скажите лучше куда клоните, каких запретов ждать бедным?

Гость||

за отсутствие маски в магазине штраф до 30 000 р., за перевозку людей в общ. транспорте без тормозов - 500 р.

Имя: Гость
Комментарий:

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