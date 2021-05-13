В Пензе спасатели показали школьникам, как борются с огнем

13.05.2021 | 19:41

Сотрудники МЧС прибыли к центру «Спутник». Вызов не экстренный - запланированный: спасатели стали специальными гостями конкурса дружин юных пожарных «Всегда на страже». Приехали, чтобы рассказать школьникам о своей работе, продемонстрировать оборудование и показать, как они борются с огнем.

Ребята из 13 образовательных заведений города понаблюдали за работой пожарных, задали вопросы.

В конкурсе приняли участие ученики начальной школы.

«Это тот возраст, когда дети наиболее активны в получении знаний, в том числе и в соблюдении правил пожарной безопасности. Началась весна, к сожалению, довольно много пожаров, и взрослые люди нарушают правила пожарной безопасности. А дети, обучаясь, особенно в возрасте 9-11 лет, хорошо эти вещи усваивают и могут помогать нам в работе», - отметила начальник отдела Пензенского областного отделения ВДПО Ирина Егорова.

Помимо занятия у спецавтомобиля, ученики оказали первую помощь псевдопострадавшим, рассказали о правилах эвакуации, пожарных знаках.

«Впереди нас ждут долгие летние каникулы, и хотелось бы напомнить еще раз, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, так как детская шалость может привести к опасным последствиям», - подчеркнула заместитель начальника ОНД и ПР г. Пензы ГУ МЧС России по области Екатерина Виноградова.

Кроме городского конкурса дружин юных пожарных существует и областной. Он проходит, как правило, осенью и объединяет не только младшеклассников.