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Общество

В день последнего звонка в Пензе не будут торговать спиртным

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В субботу, 22 мая, в день последнего звонка с 8:00 до 23:00 в Пензе ограничат продажу спиртного. Соответствующее постановление подписал в среду, 12 мая, мэр Андрей Лузгин.

Речь идет о запрете розничной продажи алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Как сообщили в администрации города, эта мера принимается в соответствии с региональным законодательством и направлена на защиту нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, а также на пропаганду здорового образа жизни.

Контролировать соблюдение постановления будут оперативные группы, в которые войдут сотрудники полиции.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А сотрудникам специальным больше делать нечего? Может лучше школы пойти охранять?

Гость||

да не ужели.

Гость||

Бред для галочки! Детки закупаются заранее, это всем известно, а взрослые в этот день не пьют больше обычного, всем по барабану этот звонок!

Гость||

Чтобы паленку больше покупали

Гость||

Пьющие детки...Кошмар

Гость||

Руководятлы опять дурью маются! Школьники как обычно заранее всё купят, почему люди в субботу из-за них страдать должны без нормального отдыха?

Гость||

Гость писал(a):

Школьники как обычно заранее всё купят, почему люди в субботу из-за них страдать должны без нормального отдыха?
Без бутылки нормально отдохнуть в субботу никак не получится?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в день последнего звонка с 8:00 до 23:00 в Пензе ограничат продажу спиртного.

Город останется почти как без хлеба. Караул водки не будет. Может водку надо продавать в одном магазине на всю область и по справке врача. Тогда рождаемость поднимется и зачатых по пьни инвалидов не будет.

Гость||

Гость писал(a):

почему люди в субботу из-за них страдать должны без нормального отдыха?
Нормальные люди не травятся водярой. Это тихие самоубийцы попивают по субботам.

Имя: Гость
Комментарий:

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