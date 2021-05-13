В день последнего звонка в Пензе не будут торговать спиртным

13.05.2021 | 09:23

В субботу, 22 мая, в день последнего звонка с 8:00 до 23:00 в Пензе ограничат продажу спиртного. Соответствующее постановление подписал в среду, 12 мая, мэр Андрей Лузгин.

Речь идет о запрете розничной продажи алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Как сообщили в администрации города, эта мера принимается в соответствии с региональным законодательством и направлена на защиту нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, а также на пропаганду здорового образа жизни.

Контролировать соблюдение постановления будут оперативные группы, в которые войдут сотрудники полиции.