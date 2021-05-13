Стало известно, какой доход получил В. Макаров за год работы в мэрии

13.05.2021 | 13:43

В четверг, 13 мая, администрация Пензы опубликовала на своем сайте сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников за 2020 год.

Стало известно, что бывший первый заместитель главы органа местного самоуправления Виталий Макаров, проработавший в мэрии год и три с половиной месяца, в 2020-м получил 1 млн 958 тыс. 249 рублей.

За 2019-й, когда он трудился главой администрации Сердобска, чиновник задекларировал сумму 1 млн 101 тыс. 613 рублей.

В его собственности по-прежнему находятся квартира (74 кв. м), половина квартиры (26,4 кв. м) и Volkswagen Tiguan.

Супруга Виталия Макарова сообщила о доходе в размере 762 тыс. 268 рублей. Ей принадлежат квартира (33,9 кв. м) и гараж (44,9 кв. м).

Об увольнении первого заммэра в связи с переходом на новую должность стало известно 12 мая. Исполнение его обязанностей временно возложено на другого зама - Сергея Волкова.