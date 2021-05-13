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Общество

Стало известно, какой доход получил В. Макаров за год работы в мэрии

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В четверг, 13 мая, администрация Пензы опубликовала на своем сайте сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников за 2020 год.

Стало известно, что бывший первый заместитель главы органа местного самоуправления Виталий Макаров, проработавший в мэрии год и три с половиной месяца, в 2020-м получил 1 млн 958 тыс. 249 рублей.

За 2019-й, когда он трудился главой администрации Сердобска, чиновник задекларировал сумму 1 млн 101 тыс. 613 рублей.

В его собственности по-прежнему находятся квартира (74 кв. м), половина квартиры (26,4 кв. м) и Volkswagen Tiguan.

Супруга Виталия Макарова сообщила о доходе в размере 762 тыс. 268 рублей. Ей принадлежат квартира (33,9 кв. м) и гараж (44,9 кв. м).

Об увольнении первого заммэра в связи с переходом на новую должность стало известно 12 мая. Исполнение его обязанностей временно возложено на другого зама - Сергея Волкова.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

163 тысячи в месяц. Вполне нормальная зарплата, чтобы сделать среднюю по стране в 30к. Вопрос, а что за этот год сделал уважаемый товарищ Макаров. На благо города. А?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В его собственности по-прежнему находятся
Какое трогательное примечание однако...

Гость||

Травля и издевательство.

Гость||

Мы очень рады за товарища Макарова. Побольше бы таких честных и порядочных людей на благо Российского народа! )))

Гость||

Кладбищенское кураторство пошло наличкой под кровать ? Или после танкиста начали лопатой работать?

Гость||

Копайте,Виташа, копайте!

Гость||

и только ноют, какая низкая зп у бедных чиновников

Гость||

Гость писал(a):

163 тысячи в месяц. Вполне нормальная зарплата, чтобы сделать среднюю по стране в 30к. Вопрос, а что за этот год сделал уважаемый товарищ Макаров. На благо города. А?
Ответ на ваш вопрос известен и вам и всем. Там таких деятелей много. И все очень деятельные, достижения области колоссальные. Как не послушаешь чего только у нас нет.

Гость||

А сколько ещё таких, как Макаров. Готов поменять работу учителя на работу в Мэрии. Хоть на годок

Гость||

А че про доход писать? Известите что он вообще за этот год сделал, кроме получения з/п? Получают чинки регулярно доходы, а жизнь в городе все хуже и хуже! Транспорт общественный сдох, скверы вырубили, плитка сыпется, грязь, смертность прет, кладбища в разрухе, воруют, людей мочат полицианеры! А чинки премии получают и не чешутся!

Гость||

их доходы только ростут несмотря ни на что

Имя: Гость
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