Пензячку возмутила необходимость каждый день сдавать тест на COVID-19

13.05.2021 | 16:39

В среду, 12 мая, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Лариса, которую возмутила система пропуска родственников к пациентам горбольницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

Женщина рассказала, что 7 мая ее мать увезли в реанимацию с инсультом. 11-го числа после операции ее перевели в палату отделения неврологии. За женщиной разрешили ухаживать. К врачам у дочери претензий нет, однако попасть к матери трудно.

«Чтобы пройти в палату, мне нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус. Сдать мазок я должна за немалые деньги. При входе справку с результатом забирают. Находиться при матери постоянно я не могу, у меня работа, но видеть меня она хочет каждый день, да и я сама переживаю.

Когда на следующий день я пришла опять, с меня снова потребовали тест, потому что я покидала больницу. И я, и мать вакцинированы от COVID-19, зачем все это? Сколько денег мне нужно будет отдать, чтобы иметь возможность посещать ее каждый день? Мало того, не всегда можно записаться и быстро сдать этот тест, на все нужно время», - высказалась Лариса.

По ее мнению, система выстроена неправильно, такого не должно быть.

Главврач больницы № 6 Дмитрий Зиновьев объяснил порталу PenzaInform.ru, что в период борьбы с распространением коронавируса медицинское учреждение работает в особом режиме.

«Уход за больными разрешен, он предполагает длительное пребывание, когда ухаживающий остается, ночует, мы его кормим. Что касается ежедневных посещений, то они исключаются. Мы установили такой порядок, чтобы сохранить здоровье и жизнь пациентов и без того с ослабленным иммунитетом», - отметил он.

Дмитрий Зиновьев подчеркнул, что стационар работает в режиме 24/7/365, в нем оказывается помощь нековидным больным, поэтому важно не допустить заноса инфекции в учреждение.

«Если обратившаяся к вам женщина надеется, что сможет посещать мать каждый день, пусть оставит эту надежду», - заключил главврач.