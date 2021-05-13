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Общество

Мать укушенного ребенка рассказала о нападении пса

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Пес породы питбультерьер искусал 13-летнего ребенка, который гулял на Шуисте. ЧП случилось летом 2020 года. Родители обратились в суд, теперь дело выиграно. Животное напало на юного пензенца.

«Собаку выгуливала дочь ответчика, 2008 года рождения. В результате укуса собаки, которая была без намордника, сыну истца были причинены телесные повреждения, в связи с чем они обратились в травматологу. Были причинены физические и нравственные страдания, до сих пор ребенок испытывает головные боли, тревожно спит, плохо засыпает», - сообщила помощник председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

Мать покусанного ребенка рассказала, что у сына остались на руках шрамы. В день нападения он был напуган до полусмерти, а выручил мальчика прохожий.

«Мне потом сказали, что мужчина оттащил разъяренную собаку и вызвал скорую. Я еще раз хотела бы выразить благодарность мужчине, который просто не прошел мимо», - рассказала Татьяна Борисовна.

Родительница пострадавшего обратилась в суд с требованием взыскать материальный ущерб и компенсировать моральный вред. Ответчик с иском частично согласился, но полагал, что с него требуют слишком большую сумму. И все же хозяину собаки придется отдать более 50 000 рублей.

«Суд исковое заявление удовлетворил частично, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей, сумму материального вреда в размере 8 609 рублей, судебные расходы по составлению искового заявления в размере 2 000 рублей», - отметила Олеся Бахтеева.

Решение суда в законную силу еще не вступило. Пес по-прежнему гуляет по Шуисту без намордника.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Собак без поводка отстреливать. Собака без намордника - штраф от 50 т.р. ,независимо от породы. 10-20 процентов от штрафа участковому и порядок будет.

Гость||

Собачки кусают редко, а срут каждый день и почему то ее хозяева не убирают гавно после своих любимцев.

Гость||

Все школьные территории засрали владельцы собак...

Что бы навести порядок,нужно загрызть школьника или двух?

Гость||

Зоошизоидные аааауууу..... Вы где? Ваших бьют.

Гость||

Штраф с каждого собачника, который не убирает за собакой!

Гость||

Каким же нужно быть «умным» человеком, чтобы отправить выгуливать огромную бойцовскую собаку 13летнего ребенка?

Имя: Гость
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