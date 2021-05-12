В Сердобске найдут виновного в захламлении могилы героя

12.05.2021 | 10:50

В Сердобске накажут должностное лицо, которое отвечает за благоустройство местного кладбища. Поводом для разбирательства стал инцидент, когда могилу Героя Советского Союза завалили ветками.

«Сотрудники местного кладбища напилили деревья и завалили могилу, так что к ней невозможно подобраться. Спасибо большое, что так чтится память о наших ветеранах! Особенно за такой букет!» - рассказала местная жительница и выложила фото.

Ситуацию прокомментировал врио губернатора Олег Мельниченко на оперативном совещании в правительстве в среду, 12 мая: «Вот этого не надо было делать, особенно накануне Дня Победы, когда идут праздничные мероприятия и мы чествуем ветеранов».

Он назвал произошедшее издевательством и потребовал наказать должностное лицо, которое отвечает за благоустройство кладбища.

«И на будущее: нельзя так. Вы должны это понимать. Вы пытаетесь сделать добро людям, но делаете таким образом, что оно оборачивается в противоположность», - констатировал Мельниченко, обратившись к главе районной администрации.

Неприятный инцидент перед Днем Победы имел место и в Кузнецке. Изъяны в заборе на улице Калинина закрыли баннером «Бессмертного полка». Его прикрепили так, чтобы фотографии бойцов смотрели во дворы. Местным жителям такое решение отремонтировать конструкцию не понравилось.