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Глас народа

Ничего святого: в Кузнецке дыры в заборе скрыли праздничным баннером

Печать

В воскресенье, 9 мая, в паблике Кузнецка соцсети «ВКонтакте» появился снимок, неприятно поразивший пользователей.

Автор поста сфотографировал забор на улице Калинина. Изъяны в конструкции закрыли баннером «Бессмертного полка». Видны снимки ветеранов и погибших в боях Великой Отечественной войны солдат.

Баннер прикрепили так, чтобы фотографии бойцов смотрели во дворы. Со стороны улицы Калинина снимков не видно.

«Мы уже на дне?» - задал вопрос автор поста.

Кузнечанам такое решение отремонтировать забор не понравилось.

«Недавно смятый Гагарин валялся на дороге, с такого же билборда после Дня космонавтики. Очень символично для наших дней. И, к сожалению, ничего удивительного», «Стыдно за людей, которые это допустили», «Ничего святого», «Показали свое отношение. Жесть», - написали они.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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Гость||

Толково придумано.

Гость||

Издеваются над дедами! То носят их на палочке в угоду чинушам, то дыры ими затыкают.

Гость||

А ими дыры не только в заборе затыкают.Во всем остальном тоже.

Гость||

Пора нашему президенту наказывать слуг народа. Оборзели!

Гость||

Ох-ох-ох дела наши скорбные, допарадились

Гость||

Пиндосов к ответу

Гость||

Скрепы

Гость||

Это тепереча такой патритиотизма да? А за оскорбление там нет желающих можа прокуратура возбудится и привлекет?

Гость||

Главное поздравлялки что бы не забывали ну и там что помним чтим. вот вам и россия. В СССР затакое в петушатник а сначала в бубен постучали

Гость||

Можа на параде в местничковом об этом факте вспомнит какой нибудь патриот

Гость||

Губернатору в соцсетях пришлите.

Гость||

У нас нет губернатора - есть временно исполняющий обязанности, назначенный путиным.

Гость||

Это частная территория. И затейник этого безобразия - хозяин этой территории. Полиция уже в курсе. Сейчас врубят этому умнику по первое число.

Гость||

Уроды

Гость||

А снято изнутри двора. То есть это хозяева сами себя спалили, или война соседей? Но в любом случае уроды.

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Имя: Гость
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