Ничего святого: в Кузнецке дыры в заборе скрыли праздничным баннером

09.05.2021 | 09:57

В воскресенье, 9 мая, в паблике Кузнецка соцсети «ВКонтакте» появился снимок, неприятно поразивший пользователей.

Автор поста сфотографировал забор на улице Калинина. Изъяны в конструкции закрыли баннером «Бессмертного полка». Видны снимки ветеранов и погибших в боях Великой Отечественной войны солдат.

Баннер прикрепили так, чтобы фотографии бойцов смотрели во дворы. Со стороны улицы Калинина снимков не видно.

«Мы уже на дне?» - задал вопрос автор поста.

Кузнечанам такое решение отремонтировать забор не понравилось.

«Недавно смятый Гагарин валялся на дороге, с такого же билборда после Дня космонавтики. Очень символично для наших дней. И, к сожалению, ничего удивительного», «Стыдно за людей, которые это допустили», «Ничего святого», «Показали свое отношение. Жесть», - написали они.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.