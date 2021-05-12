Общество

В Пензенской области пересмотрят зарплату школьных охранников

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Оперативное совещание в правительстве Пензенской области в среду, 12 мая, началось с минуты молчания. Участники планерки почтили память погибших при стрельбе в Казани.

«Наверное, для всех нас то, что произошло в Республике Татарстан, - это большой урок. В этой связи мы собирались с Симоновым, Яговым и Воронковым (врио председателя правительства региона, его заместителя и министра образования. - Прим. ред.) и обсудили первоочередной перечень мер, которые необходимо принять», - пояснил врио губернатора Олег Мельниченко.

В первую очередь в регионе проверят, как действуют психологические службы, в том числе как ведется отработка с классными руководителями детей и семей, которые вызывают тревогу с точки зрения психологического климата и состояния ребенка.

«К сожалению, мы видим, что террористические проявления, которые мы видели в Керчи и Казани, совершают дети-одиночки. С виду вроде бы и не скажешь, что этот молодой человек готовит какое-то действие. Открытые отпетые хулиганы и драчуны, как правило, такие преступления не совершают», - констатировал Мельниченко.

Кроме того, пересмотрят и размер оплаты труда охранников: суммы должны быть достойными.

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Гость||

Охрана не спасет от смертника.

Гость||

Психологической службы в школах нет. Дисциплина в некоторых классах поддерживается с помощью системы иерархии, созданной учителем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Открытые отпетые хулиганы и драчуны, как правило, такие преступления не совершают», - констатировал Мельниченко.
Вот именно.

Гость||

Гость писал(a):

Дисциплина в некоторых классах поддерживается с помощью системы иерархии, созданной учителем.
В школах живут нынче по ауешным понятиям.

Гость||

Гость писал(a):

Психологической службы в школах нет.
99 % школьных психологов занимаются формализмом и ничего не умеют.

Гость||

Гость писал(a):

Психологической службы в школах нет
Как нет? Ходят плюются, на местах все.

Гость||

Гость писал(a):

Охрана не спасет от смертника.
От смертников не спасут и заборы которыми оградили все школы.

Гость||

Заметьте. Смертник из Казани вошёл в школу где ранее учился через центральный вход. При этом он сам и его семья на учёте нигде и никогда не состояли. И характеристика в институте у него положительная.

Гость||

Александр Родионович Борродач даволен.

Гость||

В институте он не учился, 9.39

Гость||

Надо срочно пересмотреть условия анонимного присутствия в интернете. Некоторых комментаторов заметок о случившихся трагедиях с жертвами, судя по ими написанному, давно пора ставить на учёт у психиатра.

Гость||

Казанский был отчислен на днях из колледжа.

Гость||

09.44, это может быть ситуационной реакцией на стресс. Правда, не знаю, о чем именно вы.

Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Гость||

Гость писал(a):

Некоторых комментаторов заметок о случившихся трагедиях с жертвами, судя по ими написанному, давно пора ставить на учёт у психиатра.
Какие именно, укажите, доктор вы наш, то, что такие как прототип Бородача да, будут довольны, именно такой контингент в основном и сидит на входах в учреждения, так что обследуйтесь сначала сами, оскорбительного ничего не написано.

Имя: Гость
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