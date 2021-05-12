В Пензенской области пересмотрят зарплату школьных охранников

12.05.2021 | 09:19

Оперативное совещание в правительстве Пензенской области в среду, 12 мая, началось с минуты молчания. Участники планерки почтили память погибших при стрельбе в Казани.

«Наверное, для всех нас то, что произошло в Республике Татарстан, - это большой урок. В этой связи мы собирались с Симоновым, Яговым и Воронковым (врио председателя правительства региона, его заместителя и министра образования. - Прим. ред.) и обсудили первоочередной перечень мер, которые необходимо принять», - пояснил врио губернатора Олег Мельниченко.

В первую очередь в регионе проверят, как действуют психологические службы, в том числе как ведется отработка с классными руководителями детей и семей, которые вызывают тревогу с точки зрения психологического климата и состояния ребенка.

«К сожалению, мы видим, что террористические проявления, которые мы видели в Керчи и Казани, совершают дети-одиночки. С виду вроде бы и не скажешь, что этот молодой человек готовит какое-то действие. Открытые отпетые хулиганы и драчуны, как правило, такие преступления не совершают», - констатировал Мельниченко.

Кроме того, пересмотрят и размер оплаты труда охранников: суммы должны быть достойными.