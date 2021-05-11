После теракта в Казани проверят все пензенские учреждения образования

11.05.2021 | 15:31

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал трагедию, которая случилась во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 Казани.

19-летний бывший ученик, вооруженный дробовиком, зашел внутрь и открыл огонь. В результате, по последним данным, погибло девять человек, в том числе молодая учительница.

Случившееся назвали терактом.

«Чудовищная трагедия произошла сегодня в Казани. Гибель детей - это невосполнимая потеря, огромное горе. От имени всех жителей Пензенской области выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Подобные преступления не должны повториться!» - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

Он отметил, что обсудил вопросы безопасности в пензенских школах с врио зампреда правительства области Олегом Яговым и врио министра образования Александр Воронковым. Мельниченко поручил проверить все учреждения образования в регионе, от детских садов до вузов, а также все частные охранные агентства, чьи сотрудники трудятся там.

В начале марта в Пензенской области был предотвращен теракт в школе. 16-летний житель Верхнего Ломова планировал совершить убийство своих одноклассников. Своими мыслями юноша поделился с администратором одной из групп, отметив, что хочет отомстить за отношение к нему без должного уважения. Сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемого охотничье ружье и порох.

В 2021 году на деятельность ЧОПов и модернизацию систем наблюдения в образовательных учреждениях Пензы выделили 121 млн рублей. Примерно столько же направлялось и в предыдущем.