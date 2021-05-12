В Пензе мать укушенного псом ребенка взыскала 50 000 рублей

12.05.2021 | 17:12

В Пензе суд вынес решение по делу о нападении собаки на ребенка 2007 года рождения.

17 июля 2020 года мальчика на прогулке укусил питбультерьер. Питомца выгуливала 12-летняя дочь хозяина, пес был без намордника. Девочка не могла справиться с собакой, которую от ребенка оттащил сосед.

Прибывшая на место скорая помощь доставила пострадавшего в травмпункт детской больницы с многочисленными телесными повреждениями.

Мать мальчика обратилась в суд, чтобы взыскать с владельца животного материальный вред, причиненный здоровью сына, и моральный ущерб. Женщина подчеркнула, что ее ребенок собаку не провоцировал, после случившегося он до сих пор испытывает головные боли, тревожно спит, плохо засыпает.

Она попросила взыскать расходы на лечение в сумме 1 109 рублей, оплату психолога (7 500), возмещение стоимости разорванных штанов (850), а также затраты на уплату госпошлины (400) и изготовление иска (2 000). Моральный вред мать оценила в 50 000 рублей.

В итоге иск удовлетворили частично, обязав ответчика выплатить 40 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 8 609 - материального и 2 000 - судебных расходов, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.