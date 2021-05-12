Общество

В Пензе мать укушенного псом ребенка взыскала 50 000 рублей

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В Пензе суд вынес решение по делу о нападении собаки на ребенка 2007 года рождения.

17 июля 2020 года мальчика на прогулке укусил питбультерьер. Питомца выгуливала 12-летняя дочь хозяина, пес был без намордника. Девочка не могла справиться с собакой, которую от ребенка оттащил сосед.

Прибывшая на место скорая помощь доставила пострадавшего в травмпункт детской больницы с многочисленными телесными повреждениями.

Мать мальчика обратилась в суд, чтобы взыскать с владельца животного материальный вред, причиненный здоровью сына, и моральный ущерб. Женщина подчеркнула, что ее ребенок собаку не провоцировал, после случившегося он до сих пор испытывает головные боли, тревожно спит, плохо засыпает.

Она попросила взыскать расходы на лечение в сумме 1 109 рублей, оплату психолога (7 500), возмещение стоимости разорванных штанов (850), а также затраты на уплату госпошлины (400) и изготовление иска (2 000). Моральный вред мать оценила в 50 000 рублей.

В итоге иск удовлетворили частично, обязав ответчика выплатить 40 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 8 609 - материального и 2 000 - судебных расходов, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

испытывает головные боли, тревожно спит, плохо

Мама теперь сынкА и от армии может отмазать.....

Гость||

Гость писал(a):

Мама теперь сынкА и от армии может отмазать.....
Чтоб тебя собака за жопу укусила.

Гость||

Нечего соплячек 12-летних отпускать гулять с такими собаками, ещё и собака без намордника. Сейчас дети такие хилые, что их таракан утащить может, а тут собака.

Имя: Гость
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