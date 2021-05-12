Общество

В Пензе бодибилдеры страны вступят в борьбу на Кубке России

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Бодибилдинг в переводе означает «телостроительство». 15 мая в киноконцертном зале «Пенза» будут выявлять лучшего конструктора своего организма.

«Форма у участников будет бомбическая, приедут чемпионы мира, Европы, участники «Мистер и мисс Вселенная», - рассказал президент Национальной ассоциации бодибилдинга России Алексей Нетесанов.

В этом году Кубок проведут уже в 30-й раз. В программе - восемь категорий: пять мужских («Юниоры», «Менс Спорт Шотс», «Классический бодибилдинг», «Мастера 40+», «Бодибилдинг») и три женские («Мисс Трэйнед Фигур», «Мисс Тонед Фигур» и «Мисс Бикини»).

«Заявки прислали практически все уже города: Пенза, Самара, Саратов, Ульяновск, Саранск, Тамбов, Москва, Питер, Томск», - отметила заместитель президента Национальной ассоциации бодибилдинга России Мария Сусина.

Юлия Хлыстова пояснила, почему выбрала этот вид спорта.

«Я выступаю уже шесть лет. Начала заниматься в тренажерном зале, это меня очень увлекло, и потом я решила попробовать себя на сцене. И меня это до сих пор не отпускает», - поделилась участница турнира.

Выступления спортсменов начнутся в 17:00 и будут продолжаться несколько часов.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

Мясцо, однако...мясной пассаж, т.с.з, тьфу, дегенераты

Гость||

Нетесанов вооще судимый, срамота

Гость||

А сиськи тоже накачали энтим самым бодиспособом, али как?

Гость||

Искусственные мышцы, так же как силиконовые губы и сиськи это совсем не красиво. Всё в человеке должно быть естественно.

Гость||

Ещё и коричневой субстанцией мажутся.

Гость||

Алёха самый красивый: и литцо, и тело, и моск! Люблю я иго с дестства!

Гость||

Уж точно это гавно химикатов спортом назвать сложно, любование собой, да, но не спорт, обморок Алёша естественно судья)))

Гость||

спортом здесь и не пахнет

Гость||

У меня соседка уборщицей работает в ККЗ, рассказывала, что раз в год приходится сцену драить в усиленном режиме, потому что у этих юных химиков недержание мочи, а вместе с потом и мочой стекает еще и субстанция, которой они мажутся

Гость||

Нетесранов рулит)))свободу анджеле деаис))))

Гость||

Кружок Фармацевт

Гость||

Добровольно с ума сходить не запретишь!

Гость||

Парад окорочков

Имя: Гость
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