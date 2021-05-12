В Пензе бодибилдеры страны вступят в борьбу на Кубке России

12.05.2021 | 19:10

Бодибилдинг в переводе означает «телостроительство». 15 мая в киноконцертном зале «Пенза» будут выявлять лучшего конструктора своего организма.

«Форма у участников будет бомбическая, приедут чемпионы мира, Европы, участники «Мистер и мисс Вселенная», - рассказал президент Национальной ассоциации бодибилдинга России Алексей Нетесанов.

В этом году Кубок проведут уже в 30-й раз. В программе - восемь категорий: пять мужских («Юниоры», «Менс Спорт Шотс», «Классический бодибилдинг», «Мастера 40+», «Бодибилдинг») и три женские («Мисс Трэйнед Фигур», «Мисс Тонед Фигур» и «Мисс Бикини»).

«Заявки прислали практически все уже города: Пенза, Самара, Саратов, Ульяновск, Саранск, Тамбов, Москва, Питер, Томск», - отметила заместитель президента Национальной ассоциации бодибилдинга России Мария Сусина.

Юлия Хлыстова пояснила, почему выбрала этот вид спорта.

«Я выступаю уже шесть лет. Начала заниматься в тренажерном зале, это меня очень увлекло, и потом я решила попробовать себя на сцене. И меня это до сих пор не отпускает», - поделилась участница турнира.

Выступления спортсменов начнутся в 17:00 и будут продолжаться несколько часов.