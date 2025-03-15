«Дизель» потерпел поражение от «Нефтяника»

В субботу, 15 марта, пензенский «Дизель» принял на своем льду команду «Нефтяник» из Альметьевска.
Матч начался в 17:00. На 8-й минуте гости открыли счет, и первый период завершился со счетом 0:1.
Второй период не принес удачи ни одной команде. В третьем шайба тоже ни разу не оказалась ни в чьих воротах.
Таким образом, после двух побед - над «Норильском» и «Челнами» - «Дизель» потерпел поражение.
Следующий матч состоится в понедельник, 17 марта, - с казанским «Барсом».
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