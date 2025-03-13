Пензенский «Дизель» всухую победил «Челны» на своем льду

13.03.2025 | 21:18

В четверг, 13 марта, хоккеисты пензенского «Дизеля» на своем льду приняли команду «Челны» из Набережных Челнов.

Счет в матче открыли хозяева: на 12-й минуте точным броском отметился Владислав Лукин. Вскоре Гадель Латыпов удвоил преимущество пензенцев.

Во втором периоде дизелисты еще 2 раза зажгли красный свет за воротами гостей: отличились Иван Силаев и Степан Копыльцов.

В третьем временном отрезке разгром противников завершил Никита Ли. Итог матча - 5:0 в пользу «Дизеля».

Следующая игра у пензенцев состоится 15 марта, соперник - «Нефтяник» из Альметьевска.