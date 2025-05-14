Спорт

В Пензе пройдет XI фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество»

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В субботу, 17 мая, на Соборной площади в Пензе пройдет XI Международный Георгиевский фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество» (0+), посвященный памяти великомученика Георгия Победоносца.

Традиционно участники мероприятия демонстрируют зрителям особенности таких единоборств, как айкидо, тхэквондо, дзюдо, ушу, армейский рукопашный бой.

В этом году на фестиваль съедутся представители Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Индии и России. В показательных выступлениях примут участие около 20 команд. Всех наградят памятными кубками и грамотами.

«В числе почетных гостей - организатор международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», сопредседатель Российского союза православных единоборцев протоиерей Кирилл Соколов (5 дан карате годзю-рю), а также президент Федерации кобудо г. Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской федерации спорта «Восточное боевое единоборство», ректор Академии Национальной ассоциации телохранителей России Сергей Дмитриев», - рассказали в региональном минобре.

Начало мероприятия - в 12:00.

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