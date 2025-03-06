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Спорт

Пензенский «Дизель» одержал долгожданную победу

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В четверг, 6 марта, пензенский «Дизель» в Норильске встретился с местным ХК «Норильск» и смог прервать серию поражений, состоявшую из 4 матчей подряд.

В первом и втором периодах обошлось без заброшенных шайб. Счет был открыт только в третьем: на 42-й минуте «дизелист» Владислав Лукин помог своей команде реализовать большинство.

На 60-й минуте Никита Ли отправил вторую шайбу в ворота соперника. Цифры на табло больше не менялись, пензенцы одержали долгожданную победу - 2:0.

3 марта «Дизель» встречался в Красноярске с местным «Соколом», хозяева льда вырвали победу на последней секунде.

1 марта пензенский клуб играл с новокузнецким «Металлургом» и потерпел поражение со счетом 2:4.

27 февраля «Дизель» на выездной встрече в Барнауле всухую проиграл местному клубу «Динамо-Алтай».

23 февраля пензенцы уступили на своем льду «Магнитке» из Магнитогорска.

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