Общество

В минобре рассказали, как проверят безопасность в школах и детсадах

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В Пензенской области пройдут тотальные проверки образовательных организаций на безопасность.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном министерстве образования, будет рассмотрено множество параметров - от квалификации службы охраны до наличия ограждения по периметру школьной территории.

«Ежегодно школы проходят приемку к началу нового учебного года, и в числе одного из основных аспектов - обеспечение антитеррористической безопасности. Провести мониторинг организации безопасности в школах поручил врио губернатора области Олег Мельниченко в связан с трагическими событиями в Казани. В случае выявления недостатков они должны быть устранены», - пояснили в пресс-службе министерства.

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 Казани произошло массовое убийство. 19-летний бывший ученик зашел внутрь и открыл огонь из дробовика. В результате, по последним данным, погибло девять человек.

В тот же день в соцсетях пензенцы подняли проблему защиты детей в садах и школах. По их мнению, охранять несовершеннолетних должны специально обученные люди, а не пенсионеры.

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Гость||

Еще бы психологической безопасностью и гигиенической ( в столовых) озаботились.

Гость||

Вы собачникам на территориях школ не можете запретить срать, проверяльщики фиговы.

Гость||

У нас родком выгуливал свою на территории школы, а на собрании громко возмущались, какие нехорошие люди это делают.)

Гость||

На фото один из корпусов печально известной школы № 66 города Пензы.

Гость||

На фото 55 лицей

Гость||

Своры собак бегают около школы и никому дела нет. ждут когда загрызут кого нибудь.

Гость||

По каждому ЧП в России, бывший вор и взяточник, тоже проводил "тотальные" проверки? Вы полагаете, что нибудь изменилось? Опять бла,бла - прокукарекают об исполнении и все! Нет системы ни в чем!??? Зато зампредов и других контролеров и кураторов хоть пруд пруди! А работать ежедневно и системно не кому? Дурдом наверху - а не в низу!

Гость||

По каждому ЧП в России, бывший вор и взяточник, тоже проводил "тотальные" проверки? Вы полагаете, что нибудь изменилось? Опять бла,бла - прокукарекают об исполнении и все!

Имя: Гость
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