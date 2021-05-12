В минобре рассказали, как проверят безопасность в школах и детсадах

12.05.2021 | 12:12

В Пензенской области пройдут тотальные проверки образовательных организаций на безопасность.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном министерстве образования, будет рассмотрено множество параметров - от квалификации службы охраны до наличия ограждения по периметру школьной территории.

«Ежегодно школы проходят приемку к началу нового учебного года, и в числе одного из основных аспектов - обеспечение антитеррористической безопасности. Провести мониторинг организации безопасности в школах поручил врио губернатора области Олег Мельниченко в связан с трагическими событиями в Казани. В случае выявления недостатков они должны быть устранены», - пояснили в пресс-службе министерства.

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 Казани произошло массовое убийство. 19-летний бывший ученик зашел внутрь и открыл огонь из дробовика. В результате, по последним данным, погибло девять человек.

В тот же день в соцсетях пензенцы подняли проблему защиты детей в садах и школах. По их мнению, охранять несовершеннолетних должны специально обученные люди, а не пенсионеры.