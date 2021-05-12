Родителям дошкольников разъяснили, как пройдут выпускные в детсадах

12.05.2021 | 10:02

Родителей дошкольников, выпускающихся из детских садов, по-прежнему волнует вопрос: допустят ли их на праздник.

Разъяснения дали в Министерстве образования Пензенской области со ссылкой на Роспотребнадзор.

Санитарные правила не запрещают проведение выпускных и праздничных мероприятий в пределах одной дошкольной группы. Также не установлено требование по ограничению входа в дошкольную организацию.

Родители или законные представители воспитанников могут посещать детсады, в том числе приходить на праздники, при условии соблюдения профилактических мер. Они предусматривают термометрию при входе с помощью бесконтактных приборов, обработку рук спиртосодержащими антисептиками, использование масок, респираторов и перчаток, соблюдение социальной дистанции.

«Обращаем особое внимание на то, что форму проведения выпускных вечеров определяет сама образовательная организация. Ответственность за неукоснительное соблюдение профилактических рекомендаций при их проведении возлагается на руководителя», - сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

Ранее сообщалось, что выпускные в детских садах Пензенской области в 2021 году пройдут без родителей в связи с требованиями, введенными на время пандемии коронавируса.

Родители детсадовцев обратились к врио губернатора Олега Мельниченко разрешить им присутствовать на праздниках. Многие указали, что постоянно общаются друг с другом, когда приводят детей в сад, а ребята участвуют в концертах, на которых присутствуют взрослые. Кроме того, одни уже переболели коронавирусной инфекцией, другие прошли вакцинацию.

Глава региона обсудил проблему с Роспотребнадзором.

«По всей видимости, мы готовы будем пойти на определенные послабления, но с обязательным условием наличия средств индивидуальной защиты и соблюдения санитарной дистанции. Думаю, что утренники пройдут с родителями», - сообщил Мельниченко.