Общество

В пензенских детсадах выпускные пройдут без родителей

Печать

Выпускные в детских садах Пензенской области в 2021 году пройдут без родителей. Это связано с действующими на территории региона требованиями, введенными на время пандемии коронавируса.

«До 1 января 2022 года во всех образовательных учреждениях действуют санитарные нормы и правила, которые запрещают присутствие родителей на массовых детских мероприятиях», - сообщила начальник отдела департамента образования Заречного Светлана Чернышева. Ее цитирует портал «Заречье сегодня».

В качестве альтернативы традиционным утренникам в помещениях она предложила праздники на свежем воздухе.

Кроме того, Чернышева рассказала, что некоторые родители по желанию организуют выпускные самостоятельно, снимая кафе или детские развлекательные учреждения. Однако воспитателям присутствовать на таких мероприятиях не рекомендуют.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора будут проводиться и мероприятия в школах. Последние звонки прозвенят 22 мая, выпускные состоятся 26 июня.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Яжматери без выпускных в детских садах совсем никак?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте