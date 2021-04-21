В пензенских детсадах выпускные пройдут без родителей

21.04.2021 | 09:30

Выпускные в детских садах Пензенской области в 2021 году пройдут без родителей. Это связано с действующими на территории региона требованиями, введенными на время пандемии коронавируса.

«До 1 января 2022 года во всех образовательных учреждениях действуют санитарные нормы и правила, которые запрещают присутствие родителей на массовых детских мероприятиях», - сообщила начальник отдела департамента образования Заречного Светлана Чернышева. Ее цитирует портал «Заречье сегодня».

В качестве альтернативы традиционным утренникам в помещениях она предложила праздники на свежем воздухе.

Кроме того, Чернышева рассказала, что некоторые родители по желанию организуют выпускные самостоятельно, снимая кафе или детские развлекательные учреждения. Однако воспитателям присутствовать на таких мероприятиях не рекомендуют.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора будут проводиться и мероприятия в школах. Последние звонки прозвенят 22 мая, выпускные состоятся 26 июня.