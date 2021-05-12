Образ жизни пензенцев вызывает у медиков тревогу

12.05.2021 | 09:36

Образ жизни населения Пензенской области вызывает обеспокоенность руководителей системы здравоохранения. О росте распространенности факторов риска доложил на оперативном совещании в среду, 12 мая, зампред правительства Вячеслав Космачев.

Во время первого этапа диспансеризации было выявлено: у 31% обследованного населения - низкая физическая активность (было 26%), у 34% жителей - избыточная масса тела, у 41% - нерациональный режим питания (ранее - 31%).

По совокупности отклонений 15 500 человек были переведены на второй этап диспансеризации.

В 2021 году среди пришедших на обследование выявили 2 случая туберкулеза, 115 случаев новообразований и 237 - сахарного диабета.

«Основная задача, стоящая перед лечебными учреждениями, - полностью возобновить осмотр всеми специалистами, то есть восстановить нормальный режим работы поликлинического звена», - уточнил Вячеслав Космачев.

Функционирование поликлиник уже восстановлено, в ближайшее время предстоит организовать выездную работу в отдаленных сельских населенных пунктах

Планируется, что жители области смогут получить весь объем диспансерного наблюдения за один день.