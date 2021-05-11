Общество

В Пензе подвели итоги работы по охране общественного порядка в праздники

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Около 8 000 человек на территории Пензенской области приняли участие в различных праздничных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Великой Победы. Представители правоохранительных органов в дни, когда страна отдыхала, работали в усиленном режиме.

«Привлекалось 353 сотрудника органов внутренних дел, 50 сотрудников Росгвардии и 103 представителя общественных объединений правоохранительной направленности. В местах проведения праздничных мероприятий чрезвычайных происшествий, преступлений и грубых нарушений общественного порядка не допущено», - сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД РФ по области Анатолий Огурцов.

Благополучно завершились и пасхальные мероприятия. Они проходили на 179 религиозных объектах, которые посетили 27 000 жителей и гостей региона.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Минус велосипедист

Гость||

На 179 религиозных объектах все 27 000 человек были в масках и соблюдали социальную дистанцию 1,5 метра???

Гость||

Да не,не может быть,у нас стабильность и патриотизм.

Гость||

Как же достали эти мнимые заботы о здоровье населения.

Эта затея,ну многим,даже не боком,а раком уже вышла.

Имя: Гость
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