В Пензе подвели итоги работы по охране общественного порядка в праздники

11.05.2021 | 20:14

Около 8 000 человек на территории Пензенской области приняли участие в различных праздничных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Великой Победы. Представители правоохранительных органов в дни, когда страна отдыхала, работали в усиленном режиме.

«Привлекалось 353 сотрудника органов внутренних дел, 50 сотрудников Росгвардии и 103 представителя общественных объединений правоохранительной направленности. В местах проведения праздничных мероприятий чрезвычайных происшествий, преступлений и грубых нарушений общественного порядка не допущено», - сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД РФ по области Анатолий Огурцов.

Благополучно завершились и пасхальные мероприятия. Они проходили на 179 религиозных объектах, которые посетили 27 000 жителей и гостей региона.