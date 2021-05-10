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Общество

В области продолжает ускоряться естественная убыль населения

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В Пензенской области в марте естественная убыль населения составила 1 179 человек (910 – в марте 2020-го). Данные о смертности и рождаемости в регионе обнародовал Росстат.

Всего за март в Сурском крае зарегистрировали 2 033 смерти - на 359 больше, чем за тот же месяц минувшего года (1 674). Родилось 854 малыша, что на 90 больше, чем в 2020-м.

В марте заметно возросло число заключенных браков - 419, тогда как в 2020-м было зарегистрировано всего 242. Супружеские узы расторгли 472 пары - на 123 больше, чем в минувшем году (349).

Ранее Росстат озвучил данные по смертности и рождаемости за январь-февраль 2021 года. За это время скончалось 4 030 жителей Сурского края, родилось 1 312. Естественная убыль населения составила 2 718 человек. За аналогичный период 2020 года этот показатель равнялся 1 661.

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Гость||

Ну так региональная власть старается (особенно в сфере медицины), а это результаты её усердий!

Гость||

Нет желания рожать рабов государству-чтоб патом сидеть без работы и подхватывать от кремля нищенские подачки в 10к, которыми по мере снисхождения снабжает яжмамок государство

Гость||

С учетом динамики, скоро на 1 работающего будет приходиться 1 чиновник.

Гость||

Айяйяй. Кто же в этом виноват?!? Опять наверное 90е годы + войны + запад + неправильное создание СССР.

Гость||

Очень печально. Просто медицины в Пензенской области нет, есть только министр, рассказывающий как всё у нас хорошо.

Гость||

Экономика на бумажке растёт, на народ всё равно мрёт как мухи. Это виновата война! И монгольское иго!

Гость||

Ни работы , не отдыха , медицина , питание (пальмой).Всё товарищи "финита ля комедия".Поездив по России и по Земле ну 5 стран).Могу с уверенностью на 100 % сказать.Что это такая жопа,дыра,и самое главное какой тут народец.)И никак не получается отсюда уехать.Дальше будет еще круче вот увидите!)

Гость||

12:23

Да уж. Вна Бандеростане тугие времена....

Имя: Гость
Комментарий:

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