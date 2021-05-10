В области продолжает ускоряться естественная убыль населения

10.05.2021 | 11:01

В Пензенской области в марте естественная убыль населения составила 1 179 человек (910 – в марте 2020-го). Данные о смертности и рождаемости в регионе обнародовал Росстат.

Всего за март в Сурском крае зарегистрировали 2 033 смерти - на 359 больше, чем за тот же месяц минувшего года (1 674). Родилось 854 малыша, что на 90 больше, чем в 2020-м.

В марте заметно возросло число заключенных браков - 419, тогда как в 2020-м было зарегистрировано всего 242. Супружеские узы расторгли 472 пары - на 123 больше, чем в минувшем году (349).

Ранее Росстат озвучил данные по смертности и рождаемости за январь-февраль 2021 года. За это время скончалось 4 030 жителей Сурского края, родилось 1 312. Естественная убыль населения составила 2 718 человек. За аналогичный период 2020 года этот показатель равнялся 1 661.