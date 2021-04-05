Общество

За 2 месяца в Пензенской области умерло более 4 000 жителей

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В Пензенской области, согласно обнародованным данным Росстата, за январь - февраль 2021 года скончалось 4 030 человек.

Это на 826 больше, чем за аналогичный период 2020-го (3 204 умерших).

Специалисты отметили, что за два месяца текущего года в регионе родилось 1 312 малышей, на 231 меньше, чем в январе - феврале минувшего (1 543 ребенка).

Естественная убыль населения за данные два месяца составила 2 718 человек. За аналогичный период 2020 года этот показатель равнялся 1 661.

Росстат также опубликовал информацию о скончавшихся жителях области, у которых была подтвержденная коронавирусная инфекция. За январь - февраль зарегистрирована смерть 713 таких пациентов.

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Гость||

В марте еще больше будет? Только от короны как основной причины смерти каждый день по 3-4 человека умирало.

Гость||

Программа утилизации.

Гость||

Пока не решится вопрос с адекватной сердечно-сосудистой помощью, ничего не изменится.

В диспансеризации должен быть не общий анализ мочи, а действительно современные, точечные методы диагностики.

И онкология туда же.Чтобы диагностика была не на стадии "ой, а у вас тут 4 степень", а ежеогодные скрининги на онкомаркеры и пр.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.04.2021 13:30|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2021 13:19|

Пока не решится вопрос с адекватной сердечно-сосудистой помощью, ничего не изменится.

В диспансеризации должен быть не общий анализ мочи, а действительно современные, точечные методы диагностики.

И онкология туда же.Чтобы диагностика была не на стадии "ой, а у вас тут 4 степень", а ежеогодные скрининги на онкомаркеры и пр.

Этой мразной власти нужны трудоспособные холопы, "утиль" лечить никто не собирается.

Ну так и холопы от инфаркта могут в 40 лет скопытиться, если не проводить диагностику.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Гость|05.04.2021 13:19|

Пока не решится вопрос с адекватной сердечно-сосудистой помощью, ничего не изменится.

В диспансеризации должен быть не общий анализ мочи, а действительно современные, точечные методы диагностики.

И онкология туда же.Чтобы диагностика была не на стадии "ой, а у вас тут 4 степень", а ежеогодные скрининги на онкомаркеры и пр.

Этой мразной власти нужны трудоспособные холопы, "утиль" лечить никто не собирается.

Гость|05.04.2021 13:31|

Гость писал(a):

Пока не решится вопрос с адекватной сердечно-сосудистой помощью, ничего не изменится.

В диспансеризации должен быть не общий анализ мочи, а действительно современные, точечные методы диагностики.

И онкология туда же.Чтобы диагностика была не на стадии "ой, а у вас тут 4 степень", а ежеогодные скрининги на онкомаркеры и пр.

И таки ви сегьезно пгедлагаете так обследовать каждое буггтасское бидло? Или действительно только непгостых и достйных людей?

Подсказывю власти, как не превратить Пензу в город -призрак

Гость||

Читаешь и страшно становится

Гость||

"13:13|

В марте еще больше будет? Только от короны как основной причины смерти каждый день по 3-4 человека умирало." Поделите 713 на 60 дней за январь-февраль, сколько у Вас получится? 3? 4?

Гость||

Гость писал(a):

В марте еще больше будет? Только от короны как основной причины смерти каждый день по 3-4 человека умирало.
Допусти, это 240 в месяц, а остальные 3760? Корона тут отдыхает. Наступил момент склеивания ластов пожившим для себя и не оставившим потомков. Эмигранты одобряют. Квартиры ваши пустовать не будут.)))

Гость||

Гость писал(a):

это 240 в месяц,

Описка : в 2 месяца.

Гость||

нам надо президента спасать, без него нам хана.

Гость||

20 лет за это голосуем, чем недовольны то?

Гость||

Почти каждый пятый с короной. Кому мало?

Гость||

Какая "корона". В городе с прошлого года нет или не хватает элементарных лекарств. Подорожание лекарств зачастую в разы Инфляция от 20% до 100%. Люди живут впроголодь и не могут лечиться.

Вот и умирают.

Гость||

Такими темпами 48 000 за год будет? Крематорий здесь уже не поможет - будут рыть одну большую яму подальше от города???

Имя: Гость
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