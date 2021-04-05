За 2 месяца в Пензенской области умерло более 4 000 жителей

05.04.2021 | 12:54

В Пензенской области, согласно обнародованным данным Росстата, за январь - февраль 2021 года скончалось 4 030 человек.

Это на 826 больше, чем за аналогичный период 2020-го (3 204 умерших).

Специалисты отметили, что за два месяца текущего года в регионе родилось 1 312 малышей, на 231 меньше, чем в январе - феврале минувшего (1 543 ребенка).

Естественная убыль населения за данные два месяца составила 2 718 человек. За аналогичный период 2020 года этот показатель равнялся 1 661.

Росстат также опубликовал информацию о скончавшихся жителях области, у которых была подтвержденная коронавирусная инфекция. За январь - февраль зарегистрирована смерть 713 таких пациентов.