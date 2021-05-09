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Общество

Пензенец принял участие в поисках останков почти 400 бойцов

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Виктор Колгатин недавно вернулся из Ржевского района Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

Член пензенского поискового отряда «Боевое братство» стал участником международной экспедиции под названием «Калининский фронт».

«Именно тот квадрат, который мы ищем, еще не изучен. Там были поисковые работы и в 50-х годах, и в 70-х, но объем работы там колоссальнейший. Там еще есть те места, до которых даже поисковики не доходили. Их не трогали чуть ли не со времен окончания войны», - поделился Виктор.

В течение недели сотни молодых людей рыли землю, буквально пропитанную кровью. В итоге им удалось обнаружить останки почти 400 бойцов и командиров Красной армии. Не в первый раз пензенец выезжает в Тверскую область вместе с участниками других патриотический объединений.

«Мы находили бойцов. По результатам предыдущего года силами сводных отрядов были найдены останки 14 красноармейцев», - добавил Виктор Колгатин.

Война закончилась почти 80 лет назад, а похороны красноармейцев все еще идут. Члены поисковых отрядов страны говорят, что продолжат ездить на поля сражений до тех пор, пока останки последнего бойца не будут преданы земле.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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