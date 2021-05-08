Общество

В центре Пензы в День Победы закроют движение транспорта

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Во время празднования Дня Победы в Пензе вводится временная схема организации дорожного движения. Об этом сообщили в администрации города.

С 22:00 8 мая до 24:00 9-го вводится ограничение движения и стоянки транспортных средств на следующих участках:

- по обеим сторонам улицы Пушкина от Володарского до Московской;

- на площади имени Ленина и проезда по ней от улицы Кирова до Московской.

Исключение будет сделано только для специального транспорта, добавили в пресс-службе.

Ранее в мэрии предупредили, что в понедельник, 10 мая, в Пензе перекроют движение автомобилей до Ленинского мехлесхоза на участке от улицы Окружной до дороги-дублера.

Источник — фото penza-gorod.ru
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