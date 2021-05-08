В центре Пензы в День Победы закроют движение транспорта

Во время празднования Дня Победы в Пензе вводится временная схема организации дорожного движения. Об этом сообщили в администрации города.
С 22:00 8 мая до 24:00 9-го вводится ограничение движения и стоянки транспортных средств на следующих участках:
- по обеим сторонам улицы Пушкина от Володарского до Московской;
- на площади имени Ленина и проезда по ней от улицы Кирова до Московской.
Исключение будет сделано только для специального транспорта, добавили в пресс-службе.
Ранее в мэрии предупредили, что в понедельник, 10 мая, в Пензе перекроют движение автомобилей до Ленинского мехлесхоза на участке от улицы Окружной до дороги-дублера.