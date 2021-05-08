Общество

Ученики и педагоги пензенской школы дали концерт под открытым небом

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На крыльце пензенской школы № 67 выстроились хоровые коллективы воспитанников младшего звена и старшеклассников. Софья Фокина раньше занималась в вокальной студии, выступать перед публикой ей не привыкать, однако субботнее мероприятие - особенное.

«Все мы воспеваем великий праздник - День Победы. Для меня это в первую очередь очень большая честь», - отметила школьница.

В программу концерта под открытым небом вошли в основном песни военных лет, текст которых многие из собравшихся знают наизусть.

Наряду с юными артистами свои вокальные данные продемонстрировал и педагогический состав. На импровизированную сцену вышли директор школы и учитель английского языка.

«Традиционно в нашей школе проводятся такие мероприятия ко Дню Победы, ко Дню защитника Отечества и так далее, то есть это праздник на микрорайон. Мы очень соскучились по таким праздникам, потому что не было возможности их провести, и очень рады, что в этом году она появилась», - рассказала заместитель директора школы Светлана Калитурина.

Вокальные номера сменялись поэтическими и хореографическими.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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