9 Мая в картинной галерее исполнят «Катюшу» и «День Победы»

08.05.2025 | 11:49

В День Великой Победы, 9 Мая, в Пензенской картинной галерее состоится концерт «Ребята, которых нет» (6+).

Выступят лауреат международных конкурсов Алексей Фролов (баритон), лауреат международного конкурса Ольга Андреева (сопрано) и лауреат всероссийского конкурса Михаил Гильяно (тенор).

Прозвучат композиции «Катюша», «Огонек», «Темная ночь», «Журавли», «День Победы» и др.

«Знакомые с детства песни военных лет подарят ощущение встречи с теми, кто смотрит на нас с фотографий. Это будет разговор от сердца к сердцу - между поколениями, между прошлым и будущим, между артистом и зрителем», - сообщили в галерее.

Концерт начнется в 13:00.

Вход бесплатный. Необходима предварительная запись, она осуществляется по телефону 8 (8412) 56-43-15.