Общество

Жителям поселка ЗИФ не планируют возвращать маршрутку № 40

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Жительница поселка ЗИФ в аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко в соцсети Instagram пожаловалась на проблему с маршрутным такси.

По ее словам, в декабре 2019 года выездная комиссия мэрии приняла решение, что маршрутка № 40 будет заезжать к остановке «Обтекатель» и забирать пассажиров. Однако радовались жители микрорайона недолго.

«В 2020 году все предписания выполнялись. Маршрутки ходили, редко, но ходили, заезжали к нам и забирали детей в школу и сад. А теперь этот заезд не делают», - рассказала женщина.

Она добавила, что в настоящее время, чтобы уехать, люди вынуждены переходить через оживленный участок трассы М5 вместе с детьми, рискуя стать жертвами ДТП.

«У нас нет школы, у нас нет садика. Все это находится в транспортной доступности, а прикреплены мы к району Север. Помогите! Верните нам заезд с Океана в сторону Севера. Мы, матери, просим вас о помощи», - закончила обращение пензячка.

Ей ответил представитель администрации, указавший, что жители ЗИФа могут пользоваться остановкой «Дачи-2», которая находится в пешеходной доступности. Возвращать заезд маршрутки № 40 не планируется.

«Сегодня на данном участке произошло ДТП. Ограждение тротуара, где ходим мы, разлетелось на мелкие кусочки, в него влетела фура. На этом тротуаре могли быть люди, потому что заезда к остановке нет. А пешая доступность - это два километра. С ребенком 4 лет это расстояние пройти нереально», - возразила жительница ЗИФа.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

С ребенком 4 лет это расстояние пройти нереально», - возразила жительница ЗИФа.
Потерпите,соберитесь с силами. Всё будет хорошо...

Гость||

все потому что реального дела до проблемы людей нет

Гость||

Гость писал(a):

Потерпите,соберитесь с силами. Всё будет хорошо...
вот буквально еще совсем немного.

Гость||

все для людей.............а по нормальному должно быть так, собрали подписи, обратились, если много обращающих, больше половины скажем жителей то обязательно сделать в их пользу, тогда бы бы была демократия хоть в таких хозяйственных делах, а так какой то беспредел транспортной мафии

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А пешая доступность - это два километра. С ребенком 4 лет это расстояние пройти нереально», - возразила жительница ЗИФа.
Что за бред?!

Гость||

Власть на другой планете живет.

Гость||

весь ЗИФ утопает в грязи и ямах...21век...

Гость||

Гость писал(a):

Потерпите,соберитесь с силами. Всё будет хорошо...
Дурачек опять....

Гость||

Гость писал(a):

весь ЗИФ утопает в грязи и ямах...21век...
Это их проблемы, зачем то полезли туда стройку выдумывать.

Гость||

Вас туда силой ни кто не пересилял, чего вы Шалуйте.. Вот в Заре ни плохо было бы прибавить пару маршрутов, школу уже обещали. Садик есть.. Давайте пару маршрутов и усё... Только не стройте там больше домов а то будет как в спутнике- муравейнике..

Гость||

Школу обещали в Заре. Обещатели.

Гость||

Требуйте подземный или надземный переход, но когда маршрутка №40 лавирует между дальнобойщиками,чтобы повернуть к обтекателю-сердце замирает.

Гость||

Там застраивали домами дачный массив. О каких школе и садике идет речь? Там дома понастроили и теперь им обязаны почему то общественный транспорт пустить туда. Вы там все на машинах ездиете, вот и возите детей

Гость||

А как же власти наши? Они же за нас переживать должны. Ведь правда?

Гость||

Гость писал(a):

А как же власти наши? Они же за нас переживать
Зачем?

Гость писал(a):

Ведь правда?
Власть должна переживать за порядок, а не за ваши выдумки.

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Имя: Гость
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