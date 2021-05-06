Жителям поселка ЗИФ не планируют возвращать маршрутку № 40

06.05.2021 | 10:01

Жительница поселка ЗИФ в аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко в соцсети Instagram пожаловалась на проблему с маршрутным такси.

По ее словам, в декабре 2019 года выездная комиссия мэрии приняла решение, что маршрутка № 40 будет заезжать к остановке «Обтекатель» и забирать пассажиров. Однако радовались жители микрорайона недолго.

«В 2020 году все предписания выполнялись. Маршрутки ходили, редко, но ходили, заезжали к нам и забирали детей в школу и сад. А теперь этот заезд не делают», - рассказала женщина.

Она добавила, что в настоящее время, чтобы уехать, люди вынуждены переходить через оживленный участок трассы М5 вместе с детьми, рискуя стать жертвами ДТП.

«У нас нет школы, у нас нет садика. Все это находится в транспортной доступности, а прикреплены мы к району Север. Помогите! Верните нам заезд с Океана в сторону Севера. Мы, матери, просим вас о помощи», - закончила обращение пензячка.

Ей ответил представитель администрации, указавший, что жители ЗИФа могут пользоваться остановкой «Дачи-2», которая находится в пешеходной доступности. Возвращать заезд маршрутки № 40 не планируется.

«Сегодня на данном участке произошло ДТП. Ограждение тротуара, где ходим мы, разлетелось на мелкие кусочки, в него влетела фура. На этом тротуаре могли быть люди, потому что заезда к остановке нет. А пешая доступность - это два километра. С ребенком 4 лет это расстояние пройти нереально», - возразила жительница ЗИФа.