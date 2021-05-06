Житель Шемышейского района лишился автомобиля в базарный день

06.05.2021 | 13:53

Поездка за продуктами окончилась для 34-летнего жителя Шемышейского района арестом автомобиля. Соответствующий документ на «железного коня» составили судебные приставы.

Служители закона часто пользуются базарным днем, когда в райцентр съезжаются покупатели и продавцы. Приставы осматривают транспортные средства, оставленные на рыночной площади, и проверяют, числится ли за их владельцами задолженность.

На этот раз из 101 собственника перед законом был нечист один.

Сельчанин позабыл про условия кредитного договора и задолжал почти 80 000 рублей. Суд постановил взыскать эту сумму. Мужчине удавалось избегать исполнения решения служителей Фемиды, пока не потребовалось поехать за провизией на ярмарку.

«Выявленный автотранспорт подвергся аресту, что позволит в дальнейшем оценить и передать его на реализацию. Если мужчина не погасит долг, то сумма, полученная после продажи, позволит погасить задолженность», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.