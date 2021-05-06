Общество

Пензенец нашел в банкомате 200 тысяч и вернул их владелице

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Начальник регионального УМВД поблагодарил жителя Пензы Евгения Потапова за высокую гражданскую позицию и взаимодействие с органами внутренних дел. Мужчина нашел в банкомате чужие деньги (200 000 рублей) и сделал все, чтобы они вернулись владельцу.

«Позвонил на горячую линию в банк. Мне сказали, чтобы я в ближайшее отделение отнес. А была суббота, и я не стал ждать, а позвонил 102, чтобы приехали и описали это все у меня», - рассказал Евгений Потапов.

«В то время владелица оставленных денег сильно переживала. Женщина рассказала, что пришла в банк, чтобы снять деньги, но банкомат по неизвестной причине не выдал ей средства. Жительница Пензы сделала ошибку: она не дождалась, пока будет исправлена техническая неполадка, и отошла от банкомата», - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Тем не менее все закончилось хорошо.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Молодец.Не дал полиции повесить на себя статью.По уму тете не мешало бы поделиться с героем.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> Молодец.Не дал полиции повесить на себя статью.По уму тете не мешало бы

> поделиться с героем.

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Не тёте, а банку, который держит неисправные банкоматы

Гость||

Этого в губернаторы, самый честный будет губер!

Гость||

Сказочный .....

Имя: Гость
Комментарий:

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