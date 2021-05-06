Пензенец нашел в банкомате 200 тысяч и вернул их владелице

06.05.2021 | 19:10

Начальник регионального УМВД поблагодарил жителя Пензы Евгения Потапова за высокую гражданскую позицию и взаимодействие с органами внутренних дел. Мужчина нашел в банкомате чужие деньги (200 000 рублей) и сделал все, чтобы они вернулись владельцу.

«Позвонил на горячую линию в банк. Мне сказали, чтобы я в ближайшее отделение отнес. А была суббота, и я не стал ждать, а позвонил 102, чтобы приехали и описали это все у меня», - рассказал Евгений Потапов.

«В то время владелица оставленных денег сильно переживала. Женщина рассказала, что пришла в банк, чтобы снять деньги, но банкомат по неизвестной причине не выдал ей средства. Жительница Пензы сделала ошибку: она не дождалась, пока будет исправлена техническая неполадка, и отошла от банкомата», - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Тем не менее все закончилось хорошо.