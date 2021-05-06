Общество

На «ужасном» перекрестке в Кузнецке появится светофор

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На планерке в администрации Кузнецка, состоявшейся 4 мая, обсудили ситуацию на дорогах города и необходимость установки светофоров.

В частности, очагом аварийности назвали перекресток улиц Калинина и Пензенской. 29 апреля там случилось ДТП с участием автомобилей «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2110, в результате которого пострадала 70-летняя женщина.

«Ужасный нерегулируемый перекресток у «Пятерочки». Страшное ДТП. Давно пора поставить сюда светофор», - написал тогда один из местных пользователей в соцсети.

«Пособирайте всю экономию и давайте светофорный объект формировать, причем бегом. У нас месяц есть на это дело. Хотя бы временный, на период ремонта», - обратился мэр Кузнецка Сергей Златогорский к подчиненным, уточнив, что речь идет о ремонте чугунного моста, закрытие которого спровоцирует «патовую ситуацию».

Еще один перекресток, на котором необходимо установить автоматический регулировщик, - Пензенская - Сухановская, считают в администрации города.

Источник — кадр с видео vk.com/podslushanokuzneck
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