Происшествия

В Кузнецке при столкновении ВАЗа и УАЗа пострадал человек

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В четверг, 29 апреля, в Кузнецке случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, в 18:20 напротив дома № 340 на улице Калинина столкнулись «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2110.

Первой машиной управлял мужчина 1983 года рождения, второй - 1976-го.

«Ужасный нерегулируемый перекресток Калинина - Пензенская у «Пятерочки». Страшное ДТП. Давно пора поставить сюда светофор», - написал один из местных пользователей в соцсети.

В результате происшествия пострадала 70-летняя пассажирка ВАЗа, ее госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео vk.com/podslushanokuzneck
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