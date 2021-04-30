В Кузнецке при столкновении ВАЗа и УАЗа пострадал человек

30.04.2021 | 15:23

В четверг, 29 апреля, в Кузнецке случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, в 18:20 напротив дома № 340 на улице Калинина столкнулись «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2110.

Первой машиной управлял мужчина 1983 года рождения, второй - 1976-го.

«Ужасный нерегулируемый перекресток Калинина - Пензенская у «Пятерочки». Страшное ДТП. Давно пора поставить сюда светофор», - написал один из местных пользователей в соцсети.

В результате происшествия пострадала 70-летняя пассажирка ВАЗа, ее госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.