В мэрии Пензы рассказали, где убирают мусор и стихийные свалки

В среду, 5 мая, во всех четырех районах Пензы продолжают ликвидировать стихийные свалки и чистить тротуары и газоны.
Вывоз отходов и веток проводится по адресам: ул. Вяземского, 25в; Антонова, 47-31; Ватутина; Маршала Крылова, 13; Лермонтова, 12; Металлистов, 12; Гоголя, 81; Калинина, 102-108, 117.
Для очистки территорий от крупного бытового и строительного мусора используется механизированная техника.
На улицах Чкалова, Пацаева, Ленинградской, Суворова (район Юбилейной площади), в проезде Маресьева идет уборка мусора.
Про Улицу Литвинова не забудьте! Гора веток и мусора 2 года как лежит! И переезд через Ж/Д пути по той же улице весь загажен!!!