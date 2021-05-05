Общество

В мэрии Пензы рассказали, где убирают мусор и стихийные свалки

Печать

В среду, 5 мая, во всех четырех районах Пензы продолжают ликвидировать стихийные свалки и чистить тротуары и газоны.

Вывоз отходов и веток проводится по адресам: ул. Вяземского, 25в; Антонова, 47-31; Ватутина; Маршала Крылова, 13; Лермонтова, 12; Металлистов, 12; Гоголя, 81; Калинина, 102-108, 117.

Для очистки территорий от крупного бытового и строительного мусора используется механизированная техника.

На улицах Чкалова, Пацаева, Ленинградской, Суворова (район Юбилейной площади), в проезде Маресьева идет уборка мусора.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Про Улицу Литвинова не забудьте! Гора веток и мусора 2 года как лежит! И переезд через Ж/Д пути по той же улице весь загажен!!!

Гость||

Нигде.

Гость||

Весь город в говне.

Гость||

Город грязный и неухоженный это факт неоспоримый.

Гость||

Если бы не новый губернатор этот хлам еще бы десяток лет остался бы нетронутым.А жизнь-то налаживается!

Гость||

Можно ещё убрать мусор на улице циолковского 6б за домом и перед домом. За домом лежат уже не первый год

Гость||

Сделайте мусорки закрытыми , как ветер , так весь мусор разлетается

Гость||

Глава Октябрьского района!!!Пожалуйста уберите мусорные свалки на ул.Рахманинова д.36,34.С прошлого года лежат ветки.

Гость||

А на маяк когда приедут ??????????

Гость||

Пожалуйста пусть уберут кучи Мусора по ул Набережной р Мойки а вернее в сквере за поликлиникой в скверике между ул Гоголя и Набережной р Мойки и ещё возле контейнерной эти кучи лежат не один год А вернее с каждым годом увеличиваются Сначала эти кучи сделали работники садиков близлежащих Жители тоже добавляют Потом ещё стройка была в садике всё перерыли И не выровняли после себя остались ямы колодцы открыты Контейнерная толком не убирается Просим обратить на эту территорию внимание

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте