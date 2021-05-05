В мэрии Пензы рассказали, где убирают мусор и стихийные свалки

05.05.2021 | 15:18

В среду, 5 мая, во всех четырех районах Пензы продолжают ликвидировать стихийные свалки и чистить тротуары и газоны.

Вывоз отходов и веток проводится по адресам: ул. Вяземского, 25в; Антонова, 47-31; Ватутина; Маршала Крылова, 13; Лермонтова, 12; Металлистов, 12; Гоголя, 81; Калинина, 102-108, 117.

Для очистки территорий от крупного бытового и строительного мусора используется механизированная техника.

На улицах Чкалова, Пацаева, Ленинградской, Суворова (район Юбилейной площади), в проезде Маресьева идет уборка мусора.