У жителей Пензенской области начались майские каникулы

01.05.2021 | 19:12

В субботу, 1 мая, у пензенцев начались длительные каникулы, которые продлятся до 11-го числа включительно.

Дни с 4 по 7 мая объявил нерабочими с сохранением зарплаты Президент РФ Владимир Путин. Инициатором новшества стала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Жители Пензенской области отдыхают на день больше остальных россиян: к 10 «федеральным» дням прибавится местный - Радоница, которая в 2021 году приходится на 11 мая. В Пензенской области православный праздник узаконен как выходной.

По прогнозу синоптиков, на следующей неделе пензенцев ждет теплая погода - до +21 °С. Исключением может стать среда, 5 мая, когда ожидается небольшое похолодание.

Пензенцам будет чем заняться в нерабочие дни. На Пасху (2 мая) и Радоницу (11 мая) в Пензе выделят транспорт для тех, кто пожелает навестить могилы близких на Восточном кладбище.

Дачники смогут доехать на свои участки автобусом не только в среду, субботу и воскресенье, как это предусмотрено графиком, но и 7 мая, в пятницу.

В День Победы акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн, а праздничный салют в Пензе отменен. Тем не менее для горожан подготовлена программа мероприятий на праздничные дни, с которой можно ознакомиться здесь.