Общество

У жителей Пензенской области начались майские каникулы

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В субботу, 1 мая, у пензенцев начались длительные каникулы, которые продлятся до 11-го числа включительно.

Дни с 4 по 7 мая объявил нерабочими с сохранением зарплаты Президент РФ Владимир Путин. Инициатором новшества стала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Жители Пензенской области отдыхают на день больше остальных россиян: к 10 «федеральным» дням прибавится местный - Радоница, которая в 2021 году приходится на 11 мая. В Пензенской области православный праздник узаконен как выходной.

По прогнозу синоптиков, на следующей неделе пензенцев ждет теплая погода - до +21 °С. Исключением может стать среда, 5 мая, когда ожидается небольшое похолодание.

Пензенцам будет чем заняться в нерабочие дни. На Пасху (2 мая) и Радоницу (11 мая) в Пензе выделят транспорт для тех, кто пожелает навестить могилы близких на Восточном кладбище.

Дачники смогут доехать на свои участки автобусом не только в среду, субботу и воскресенье, как это предусмотрено графиком, но и 7 мая, в пятницу.

В День Победы акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн, а праздничный салют в Пензе отменен. Тем не менее для горожан подготовлена программа мероприятий на праздничные дни, с которой можно ознакомиться здесь.

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Гость||

Опять народ спаивают. такими легче управлять

Гость||

А где вариант: "Я бюджетник и меня заставили работать на майские"

Гость||

Гость писал(a):

Опять народ спаивают. такими легче управлять
Хочешь сказать народ принуждают наворачивать вёдрами горячительные напитки?

Гость||

По сути да, подталкивают к этому. Потому что заняться людям нечем, досуга никакого нет. В театр, на балет и на концерты многие ходить не приучены. В кино тоже каждый день ходить не интересно. Спортом практически никто не занимается, как среди молодеди, так и взрослых, потому что на улице не модно, а в фитнес клуб ходить не у всех деньги есть, да и желания не хватает. Для молодежи все практически кружки и секции платные. Вот и слоняются люди в выхолные, не зная, чем себя занять. А на каждом углу магазины по продаже алкоголя. Вот и получается, что собираясь вместе дома люди многие делают？Пиво, водку пьют в основном. Сейчас тепло будет, каждый вечер на улице на площадках и лавочках такие компании собираться будут. Поэтому негласно спаивают народ постепенно.

Гость||

Да хватит уже глупости -то писать... Тот,кто не употребляет алкоголь.никто заставить это сделать не сможет,дай хоть месяц оплачиваемый.А кто постоянно закладывает(за воротник),им без разницы рабочие это дни или не рабочие,они своего не упустят,у них каждый день какой-то то праздник,то выходной...

Имя: Гость
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