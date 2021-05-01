Общество

Подведены итоги конкурса творчества юных пензенских анималистов

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В детской художественной школе № 1 подвели итоги конкурса «Животный мир Сурского края». 30 человек, по мнению членов жюри, оказались достойны наград. Среди них - Варвара Лавриненко со своей картиной «Кто сильнее?».

«Хотелось изобразить оленей - они мне больше всех нравятся и это животные Пензенского края. Сложность в том, чтобы отобразить погоду, эмоции и передать цвета, соответствующие времени года», - рассказал победительница.

Конкурс в областном центре проводится с 2013 года по инициативе местного отделения Русского географического общества.

«Тема «Животный мир Сурского края» не так уж сильно меняется, но насколько меняются работы, насколько они становятся более профессиональными, наблюдать очень и очень интересно», - отметила директор детской художественной школы № 1 им. В. Е. Татлина Татьяна Ивайловская.

В этом году номинаций три: «Изобразительное искусство», «Скульптура», «Домашние питомцы». Изначально на конкурс выставили 160 работ.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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