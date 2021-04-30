В Пензенской области коронавирусом заразились еще 87 человек

30.04.2021 | 11:02

В Пензенской области выявлены новые носители коронавируса. Статистику на пятницу, 30 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

По подсчетам специалистов, за минувшие сутки COVID-19 был диагностирован в Пензенской области 87 раз. Число заражений за время пандемии достигло 44 906.

Накануне стало известно об уходе из жизни шестерых пациентов с коронавирусной инфекцией. Количество жертв, о которых сообщил оперативный штаб, теперь равняется 644. Выздоровели 42 233 человека (в том числе 90 выписали накануне).

В России за сутки выявили 8 731 случай COVID-19 в 82 регионах. Зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период от коронавируса скончалось 110 128 человек.