Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще 87 человек

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В Пензенской области выявлены новые носители коронавируса. Статистику на пятницу, 30 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

По подсчетам специалистов, за минувшие сутки COVID-19 был диагностирован в Пензенской области 87 раз. Число заражений за время пандемии достигло 44 906.

Накануне стало известно об уходе из жизни шестерых пациентов с коронавирусной инфекцией. Количество жертв, о которых сообщил оперативный штаб, теперь равняется 644. Выздоровели 42 233 человека (в том числе 90 выписали накануне).

В России за сутки выявили 8 731 случай COVID-19 в 82 регионах. Зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период от коронавируса скончалось 110 128 человек.

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Гость||

5-6 смертей ежедневно! Что происходит? Почему рост?

Гость||

Гость писал(a):

5-6 смертей ежедневно! Что происходит? Почему рост?
Дадена команда по другому вести статистику.

Гость||

Хватит дурь писать Пенза информ.

Имя: Гость
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