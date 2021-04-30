Общество

Управление транспорта Пензы перестанет отвечать за пассажиров

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С 1 января 2022 года Управление транспорта и связи города Пензы перестанет отвечать за работу автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

Об этом в пятницу, 30 апреля, шла речь на сессии городской думы.

Как пояснил и. о. начальника управления транспорта и связи Денис Светкин, с 1 января 2022 года заботу о пассажирах должна взять на себя новая структура - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«То есть ваше управление должно быть расформировано?» - задал уточняющий вопрос один из депутатов.

Оказалось, что нет.

«У нас остаются другие полномочия и функции: дачные маршруты, школьные автобусы, соцтакси, а также обслуживание должностных автомобилей», - пояснил Светкин.

О создании ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» стало известно в начале января. Основная цель его деятельности - налаживание регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Пензе, Заречном, Пензенском и Бессоновском районах, а также транспортировки пассажиров и багажа автомобилями.

Учредитель новой организации - управление транспорта Пензенской области.

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Гость||

Мошенническая схема продолжает воплощаться в жизнь !!!!! Транспортная ОПГ чувствует себя отлично.

Гость||

Путин дал волю местным царькам на всё, безнаказанность погубит Россию .

Гость||

Налогоплательщики все оплатят, можно еще какое нибудь открыть управление белыми автобусами, а потом управление желтыми автобусами.

Имя: Гость
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