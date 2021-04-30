Управление транспорта Пензы перестанет отвечать за пассажиров

С 1 января 2022 года Управление транспорта и связи города Пензы перестанет отвечать за работу автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.
Об этом в пятницу, 30 апреля, шла речь на сессии городской думы.
Как пояснил и. о. начальника управления транспорта и связи Денис Светкин, с 1 января 2022 года заботу о пассажирах должна взять на себя новая структура - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
«То есть ваше управление должно быть расформировано?» - задал уточняющий вопрос один из депутатов.
Оказалось, что нет.
«У нас остаются другие полномочия и функции: дачные маршруты, школьные автобусы, соцтакси, а также обслуживание должностных автомобилей», - пояснил Светкин.
О создании ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» стало известно в начале января. Основная цель его деятельности - налаживание регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Пензе, Заречном, Пензенском и Бессоновском районах, а также транспортировки пассажиров и багажа автомобилями.
Учредитель новой организации - управление транспорта Пензенской области.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
Мошенническая схема продолжает воплощаться в жизнь !!!!! Транспортная ОПГ чувствует себя отлично.