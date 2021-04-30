Руководство школы оштрафовали после поста про обед с опарышами

30.04.2021 | 08:09

Представители прокуратуры обнародовали результаты проверки в средней образовательной школе № 2 р. п. Колышлей. Ее провели после появления в Сети жалобы на якобы поданную к столу рыбу с личинками мух.

«Информация о наличии опарышей в блюдах школьного обеда не нашла объективного подтверждения. Вместе с тем в деятельности образовательной организации и ее филиалов выявлены нарушения ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического законодательства», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Руководителя школы и двух заведующих ее филиалами привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения, использования, переработки зерновой продукции и продуктов животноводства, хранения подкарантинной продукции, а также за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей.

Начальнику районного отдела образования и директору школы были внесены представления об устранении нарушений. Их рассмотрели и удовлетворили, проблемы устранили, семерых виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.