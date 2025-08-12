Пензенские семьи выбирают готовые квартиры в «Доме у школы»

12.08.2025 | 11:05

Семья Шишкиных этим летом отпраздновала важное событие - она переехала в новую квартиру в «Доме у школы» в жилом комплексе «Арбековская застава».

Муж и жена, Светлана и Сергей Шишкины, признались: о другом жилом комплексе даже не думали.

«Выбирали в этом микрорайоне, где нам все очень нравится. Рядом школа, где много кружков, можно спокойно отправить ребенка. Также рядом с новым домом находится православный клуб «Колокольчик», который посещают наши дети, православный храм Адриана и Наталии. Рядом детский садик, в котором мы с удовольствием проводим время», - рассказала Светлана Шишкина.

В браке супруги уже 30 лет, в семье четверо детей. И если две старшие дочери начали самостоятельный путь, то младшие Серафима и Стефанида остаются с родителями. Когда появилась возможность улучшить жилищные условия, Шишкины даже не думали о жизни в другом микрорайоне. Ведь «Арбековская застава» стала родной, а прогулки по дворам и новому бульвару с домашним питомцем, таксой по имени Степа, радуют каждый вечер.

Семья отметила одну из главных особенностей квартир «Дома у школы»: они передаются с предчистовой отделкой. Для покупателя это плюс, потому что он может воплотить в жизнь проект мечты: сделать свою кухню, обустроить детские комнаты, распределить зонирование по интересам. Глава семейства уже работает над отделкой.

«В начале июля мы получили ключи от новой квартиры. Радует, что не пришлось ждать с момента покупки. Дом сдан! Ключи мы получили сразу после регистрации сделки. Будем делать квартиру мечты, чтобы нам и дочкам было комфортно тут жить», - пояснил Сергей Шишкин.

В компании «Территория жизни» рассказали, как выгодно купить квартиру в «Арбековской заставе»:

- по льготной ипотеке со ставкой от 6% годовых. Размер ежемесячного платежа за большую трешку с просторной кухней - от 34 000 рублей в месяц *. Это одно из лучших предложений на рынке для семей, которые думают об улучшении жилищных условий. Также скромный размер первоначального взноса - 20,01% от стоимости квартиры. Его большую часть можно погасить за счет средств материнского капитала;

- по программе «ТЫл для СВОих»**. Застройщик одним из первых в регионе ввел льготы для участников СВО при покупке квартиры: в размере 300 000 рублей - на 1-комнатные, 400 000 рублей на 2-комнатные, 500 000 рублей на 3-комнатные. Скидка распространяется на все квартиры жилого комплекса «Арбековская застава»;

- если у покупателя имеются средства для покупки квартиры, то он получит 10%-ю скидку ***. Чем дороже жилье, тем больше будет выгода, размер которой может достигать 750 000 рублей.

На сегодняшний день «Арбековская застава» находится на финальной стадии реализации проекта. Строится новая школа, продолжается возведение второго паркинга, сервисная компания занимается благоустройством дворов и общественных пространств. По этим причинам молодые семьи выбирают этот жилой комплекс.

В микрорайоне работают три детских садика и школа № 78 им. В. А. Глазунова. Скоро будет готова новая - на 1 100 мест.

Первые этажи домов застройщик отвел под коммерческие помещения: магазины, офисы, аптеки, спортивные студии, кафе, кофейни и многое другое. Также в шаговой доступности есть два крупных торговых центра. В районе появился дворец спорта «Хрустальный». В ближайшее время завершится благоустройство набережной, где жители смогут проводить время.

Дома «Арбековской заставы» уже сданы. А значит, ключи от новой квартиры вручаются почти сразу после сделки. Это отличная новость для тех, кто планирует переезд с детьми и хочет как можно быстрее устроить их в школу.

Трехкомнатная квартира станет хорошим выбором для семей с детьми: много места, просторные комнаты, хорошая кухня, в которой можно устраивать семейные обеды и чаепития. В продаже есть квартиры, окна которых выходят на обе стороны дома: открывается вид на «Лугометрию», поля и храм Преподобного Вениамина Печерского, а также на микрорайон, лес и водоем. Выбрать жилье можно на сайте застройщика.

ГК «Территория жизни» на рынке уже более 25 лет. Благодаря устойчивой позиции, большому опыту работы компания реализует серьезные проекты комплексного развития территории в регионе. Трендовая архитектура, качество строительства, решения в благоустройстве, площадки от передовых производителей, готовая качественная отделка - все это принимали во внимание 10 000 пензенцев, выбравших жилье в «Арбековской заставе».

Заявку на покупку квартиры можно оставить уже сейчас. Адрес офиса продаж: улица Героя России Жоги, 4. Режим работы с 9:00 до 21:00, без перерывов и выходных. Звонки принимаются по телефону 203-000.

